"Торпедо-Горький" вырвал победу у "Звезды" в концовке выездной серии

Подопечные Дмитрия Космачева завершили выездную серию матчей уверенной победой над московской "Звездой". Игра, прошедшая в столице в рамках регулярного чемпионата ВХЛ, завершилась со счётом 4:2 в пользу "Торпедо-Горький".
Счет открыли хозяева, но нижегородцы продемонстрировали характер, сумев переломить ход встречи. Главным героем матча стал Данил Савунов, оформивший дубль. Кроме него, результативными бросками отметились Илья Чефанов и Даниил Ильин.
По ходу встречи вратари обеих команд отразили в общей сложности более 70 бросков в створ.
Чемпионы России расположились на четвертой строчке турнирной таблицы, набрав 31 очко.
Следующий матч (6+) "Торпедо-Горький" проведет на домашнем льду. 12 ноября команда примет "Южный Урал" из Орска.
Ранее сообщалось, что "Чайка" всухую обыграла "Белых Медведей" во второй встрече.
