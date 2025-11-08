"Торпедо-Горький" вырвал победу у "Звезды" в концовке выездной серии Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Подопечные Дмитрия Космачева завершили выездную серию матчей уверенной победой над московской "Звездой". Игра, прошедшая в столице в рамках регулярного чемпионата ВХЛ, завершилась со счётом 4:2 в пользу "Торпедо-Горький".

Счет открыли хозяева, но нижегородцы продемонстрировали характер, сумев переломить ход встречи. Главным героем матча стал Данил Савунов, оформивший дубль. Кроме него, результативными бросками отметились Илья Чефанов и Даниил Ильин.

По ходу встречи вратари обеих команд отразили в общей сложности более 70 бросков в створ.

Чемпионы России расположились на четвертой строчке турнирной таблицы, набрав 31 очко.

Следующий матч (6+) "Торпедо-Горький" проведет на домашнем льду. 12 ноября команда примет "Южный Урал" из Орска.

Ранее сообщалось, что "Чайка" всухую обыграла "Белых Медведей" во второй встрече.