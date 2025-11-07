Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
07 ноября 2025 13:40"Химик" взял реванш у "Торпедо-Горький" за прошлогодний финал
07 ноября 2025 10:52Нижегородская "Чайка" уступила "Белым медведям" со счетом 4:8
06 ноября 2025 22:37Нижегородское "Торпедо" одержало пятую победу подряд
06 ноября 2025 18:36Футболисты "Пари НН" вызваны в молодежную сборную России
06 ноября 2025 16:53Волонтеры создали современную спортплощадку в Выксунском округе
06 ноября 2025 14:48Студент НИУ Президентской академии взял золото на Всероссийских соревнованиях по кобудо
06 ноября 2025 14:28Спортдиректор Удальцов объяснил, почему Дзюбы не будет в "Пари НН"
06 ноября 2025 11:38Федор Смолов о "Пари НН": "Я бы этот вариант даже не рассматривал"
06 ноября 2025 09:31БК "Пари НН" снова уступил ЦСКА, продлив серию поражений
05 ноября 2025 16:35Нижегородцы собрали более 3,2 тысячи подписей за восстановление "Водника"
Спорт

"Химик" взял реванш у "Торпедо-Горький" за прошлогодний финал

07 ноября 2025 13:40 Спорт
Химик взял реванш у Торпедо-Горький за прошлогодний финал

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

В матче между финалистами прошлогоднего Кубка Чемпиона России "Химик" оказался сильнее "Торпедо-Горький". Встреча 6 ноября завершилась победой подмосковной команды в овертайме — 2:1.

Первый период прошёл без голов. Обе команды часто играли в неравных составах, но вратари Евгений Волохин и Лоренс Зинаддин справились со всеми бросками.

Во втором игровом отрезке нижегородцы стали активнее в атаке и чаще угрожали воротам соперника. Однако счет на табло оставался нулевым. 

На 44-й минуте "Торпедо-Горький" вышел вперёд благодаря Антону Косолапову. Однако удержать преимущество нижегородцы не смогли. Хозяева восстановили равновесие и перевели игру в овертайм, где и забросили победную шайбу.

Следующий матч (6+) команда Дмитрия Космачёва проведёт 8 ноября в Москве против "Звезды".

В тот же день основная команда обыграла ЦСКА, продлив победную серию до пяти матчей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо-Горький" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
05 ноября 2025 12:55Нижегородское "Торпедо" может переехать на новую арену к Новому году
04 ноября 2025 16:11Спортклубы Нижнего Новгорода проведут матчи в хохломской форме
31 октября 2025 15:10Евгений Забуга рассказал о сроках переезда "Торпедо" на новую арену
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных