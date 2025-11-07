"Химик" взял реванш у "Торпедо-Горький" за прошлогодний финал Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

В матче между финалистами прошлогоднего Кубка Чемпиона России "Химик" оказался сильнее "Торпедо-Горький". Встреча 6 ноября завершилась победой подмосковной команды в овертайме — 2:1.

Первый период прошёл без голов. Обе команды часто играли в неравных составах, но вратари Евгений Волохин и Лоренс Зинаддин справились со всеми бросками.

Во втором игровом отрезке нижегородцы стали активнее в атаке и чаще угрожали воротам соперника. Однако счет на табло оставался нулевым.

На 44-й минуте "Торпедо-Горький" вышел вперёд благодаря Антону Косолапову. Однако удержать преимущество нижегородцы не смогли. Хозяева восстановили равновесие и перевели игру в овертайм, где и забросили победную шайбу.

Следующий матч (6+) команда Дмитрия Космачёва проведёт 8 ноября в Москве против "Звезды".

В тот же день основная команда обыграла ЦСКА, продлив победную серию до пяти матчей.