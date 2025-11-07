"Химик" взял реванш у "Торпедо-Горький" за прошлогодний финал

Фото:
В матче между финалистами прошлогоднего Кубка Чемпиона России "Химик" оказался сильнее "Торпедо-Горький". Встреча 6 ноября завершилась победой подмосковной команды в овертайме — 2:1.
Первый период прошёл без голов. Обе команды часто играли в неравных составах, но вратари Евгений Волохин и Лоренс Зинаддин справились со всеми бросками.
Во втором игровом отрезке нижегородцы стали активнее в атаке и чаще угрожали воротам соперника. Однако счет на табло оставался нулевым.
На 44-й минуте "Торпедо-Горький" вышел вперёд благодаря Антону Косолапову. Однако удержать преимущество нижегородцы не смогли. Хозяева восстановили равновесие и перевели игру в овертайм, где и забросили победную шайбу.
Следующий матч (6+) команда Дмитрия Космачёва проведёт 8 ноября в Москве против "Звезды".
В тот же день основная команда обыграла ЦСКА, продлив победную серию до пяти матчей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+