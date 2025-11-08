Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Общество

Евгений Люлин показал своих хвостатых помощников на ферме

08 ноября 2025 17:06 Общество
Евгений Люлин показал своих хвостатых помощников на ферме

Фото: телеграм-канал Евгения Люлина

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин показал в своём телеграм-канале необычных помощников по фермерскому хозяйству.

Политик опубликовал фотографии двух котов, которые, по его словам, выполняют важные управленческие роли на его ферме в деревне. Черный кот представлен как директор, а его рыжий напарник — в роли главного бухгалтера.

"Меня часто спрашивают, кто следит в деревне за хозяйством? Знакомьтесь, директор фермы и главный бухгалтер. Пойманы с поличным при проверке хода подготовки барашков к зиме", — написал Люлин, сопроводив пост снимками своих питомцев.

Ранее нижегородцам напомнили об ответственности при выборе питомца.

