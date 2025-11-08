Евгений Люлин показал своих хвостатых помощников на ферме

Фото:
Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин показал в своём телеграм-канале необычных помощников по фермерскому хозяйству.
Политик опубликовал фотографии двух котов, которые, по его словам, выполняют важные управленческие роли на его ферме в деревне. Черный кот представлен как директор, а его рыжий напарник — в роли главного бухгалтера.
"Меня часто спрашивают, кто следит в деревне за хозяйством? Знакомьтесь, директор фермы и главный бухгалтер. Пойманы с поличным при проверке хода подготовки барашков к зиме", — написал Люлин, сопроводив пост снимками своих питомцев.
Ранее нижегородцам напомнили об ответственности при выборе питомца.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+