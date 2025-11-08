60-летний мужчина погиб в страшном пожаре в Павловском округе

Фото:
Серьёзный пожар произошёл в деревне Щепачиха Павловского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Огонь охватил жилой дом и расположенные рядом надворные постройки. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 15 сотрудников экстренных служб и 4 единицы техники.
К сожалению, в результате происшествия погиб 60-летний мужчина.
На месте работают дознаватели МЧС России. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось, что тело мужчины подняли из Волги в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+