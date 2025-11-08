Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Последние новости рубрики Происшествия
08 ноября 2025 17:4560-летний мужчина погиб в страшном пожаре в Павловском округе
08 ноября 2025 15:41Тело мужчины достали из Волги в Нижнем Новгороде
08 ноября 2025 14:20Подростка на электросамокате сбили у нижегородского ТЦ
08 ноября 2025 13:10Бастрыкин заинтересовался незаконной свалкой в Кстове
08 ноября 2025 11:48Лежащего на дороге мужчину насмерть задавила иномарка в Нижнем Новгороде
07 ноября 2025 20:00Подрядчика оштрафовали за нарушения при строительстве на детской железной дороге
07 ноября 2025 19:40Двух мужчин задержали в Дзержинске при попытке сбыть наркотики
07 ноября 2025 16:44Пожилую нижегородку сбили на переходе в Московском районе: женщина в больнице
07 ноября 2025 15:07Нижегородцев предупредили о фейковых сайтах ГИБДД
07 ноября 2025 14:23Убившего двух лосей балахнинца осудят в Нижегородской области
Происшествия

60-летний мужчина погиб в страшном пожаре в Павловском округе

08 ноября 2025 17:45 Происшествия
60-летний мужчина погиб в страшном пожаре в Павловском округе

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Серьёзный пожар произошёл в деревне Щепачиха Павловского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Огонь охватил жилой дом и расположенные рядом надворные постройки. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 15 сотрудников экстренных служб и 4 единицы техники.

К сожалению, в результате происшествия погиб 60-летний мужчина.

На месте работают дознаватели МЧС России. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что тело мужчины подняли из Волги в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
МЧС Пожар Смертность
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
