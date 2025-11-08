60-летний мужчина погиб в страшном пожаре в Павловском округе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Серьёзный пожар произошёл в деревне Щепачиха Павловского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Огонь охватил жилой дом и расположенные рядом надворные постройки. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 15 сотрудников экстренных служб и 4 единицы техники.

К сожалению, в результате происшествия погиб 60-летний мужчина.

На месте работают дознаватели МЧС России. Причины возгорания устанавливаются.

