Общество

Солодкий: бизнесу хватит времени подготовиться к запрету продажи вейпов

09 ноября 2025 14:13
Солодкий: бизнесу хватит времени подготовиться к запрету продажи вейпов

Фото: Полина Зубова

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий отметил, что бизнес региона имеет достаточно времени, чтобы подготовиться к введению ограничений на продажу вейпов. Об этом он рассказал в интервью порталу "Живем в Нижнем".

Напомним, с 1 марта 2026 года в Нижегородской области стартует эксперимент по запрету продажи электронных систем доставки никотина. Для соблюдения порядка будут задействованы надзорные и правоохранительные органы.

По словам Солодкого, рост на нелегальном рынке, возможен, но здесь вопрос к правоохранителям и контрольным органам, которые должны будут это выявлять и пресекать.

Он также отметил, что у предпринимателей есть все возможности для своевременной адаптации. Считает, что предпринимателям стоит уже сейчас подумать о том, как скорректировать свой ассортимент. Да и новые меры поддержки торговцам не требуются. Они, по мнению бизнес-омбудсмена, способны быстро перестроиться и перепрофилироваться.

Со слов бизнес-омбудсмена, господдержка сегодня должна быть сосредоточена на производственных и сельскохозяйственных предприятиях, обеспечивающих развитие экономики региона.

Ранее сообщалось, что идею запрета вейпов поддержали 74% нижегородцев. Также стало известно, что в Нижегородской области могут начать штрафовать за продажу вейпов.

