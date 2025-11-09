Нижегородец Олег Костин выиграл золото на чемпионате России по плаванию

Фото:
Нижегородский пловец Олег Костин стал победителем на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате России по плаванию. Итоги прошедших соревнований опубликованы в соцсетях Федерации водных видов спорта.
В предварительном заплыве и полуфинале на этой дистанции блестяще выступил Егор Корнев из Санкт-Петербурга — он дважды улучшал национальный рекорд. Однако в финале Корнев участия не принял, решив сосредоточиться на стометровке вольным стилем.
В отсутствие главного соперника Костин не упустил шанс и уверенно пришёл к финишу первым, показав результат 22,24 секунды.
Серебряную медаль завоевал Роман Шевляков, также представляющий Санкт-Петербург. Третьим стал Даниил Марков из Новосибирска.
Ранее сообщалось, что воспитанник нижегородской спортивной школы "Водник" завоевал золото на Кубке мира по паратриатлону.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+