Спорт

Нижегородец Олег Костин выиграл золото на чемпионате России по плаванию

09 ноября 2025 15:26 Спорт
Нижегородец Олег Костин выиграл золото на чемпионате России по плаванию

Фото: соцсети Федерации водных видов спорта России

Нижегородский пловец Олег Костин стал победителем на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате России по плаванию. Итоги прошедших соревнований опубликованы в соцсетях Федерации водных видов спорта.

В предварительном заплыве и полуфинале на этой дистанции блестяще выступил Егор Корнев из Санкт-Петербурга — он дважды улучшал национальный рекорд. Однако в финале Корнев участия не принял, решив сосредоточиться на стометровке вольным стилем.

В отсутствие главного соперника Костин не упустил шанс и уверенно пришёл к финишу первым, показав результат 22,24 секунды.

Серебряную медаль завоевал Роман Шевляков, также представляющий Санкт-Петербург. Третьим стал Даниил Марков из Новосибирска.

Ранее сообщалось, что воспитанник нижегородской спортивной школы "Водник" завоевал золото на Кубке мира по паратриатлону.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных