Освещение обновят на улице Володарского в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде планируют модернизировать систему уличного освещения на улице Володарского. Соответствующая информация появилась на официальном портале государственных закупок.

Согласно размещённой документации, на реконструкцию сетей наружного освещения выделено 24,3 миллиона рублей. Финансирование будет направлено на полную замену существующей воздушной линии электропередачи.

Будущий подрядчик должен будет перевести воздушные линии в кабельные, а также заменить старые опоры освещения на новые металлические. Работы предстоит завершить в течение 30 дней с момента подписания контракта.

Отдельно подчёркивается, что авансирование в рамках контракта не предусмотрено — подрядчик начнёт работу без предварительной оплаты.

Приём заявок на участие в электронном аукционе открыт до 24 ноября.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде обновят системы освещения на Стрелке и улице Шевченко.