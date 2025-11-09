Установка светофора планируется около нижегородского парка 777-летия Общество

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода на пересечении улиц Плотникова и Раевского планируют установить новый светофор. Об этом сообщили представители городской администрации в официальном сообщении, опубликованном в социальных сетях.

Решение связано с обращениями местных жителей, которые выразили обеспокоенность безопасностью на пешеходном переходе рядом с парком 777-летия и физкультурно-оздоровительным комплексом. По их словам, переход дороги в этом месте стал затруднённым и рискованным.

Как уточнили в мэрии, на данный момент участок не оборудован пешеходными светофорами. Работы по установке и модернизации светофорного объекта включены в план городских мероприятий на 2026 год.

В настоящее время ведётся поиск источников финансирования для реализации проекта.

Ранее сообщалось, что около Ледовой арены на Стрелке установили два новых светофора.