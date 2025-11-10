Баскетболисты "Пари НН" обыграли МБА-МАИ и прервали серию поражений Спорт

Фото: БК "Пари НН"

Баскетбольный клуб "Пари НН" одержал выездную победу над МБА-МАИ со счётом 94:84. Эта встреча стала реваншем за поражение в предыдущем домашнем матче и прервала серию неудач у нижегородцев.

Подопечные Сергея Козина с первых минут захватили инициативу и уверенно вели на протяжении всего матча. Во второй половине встречи гости попытались переломить ход игры, однако нижегородцам удалось сохранить контроль над счетом.

Финальная сирена зафиксировала победу "Пари НН" — 94:84. Самыми результативными игроками в составе победителей стали Айзея Вашингтон, Илья Карпенков и Норберт Лукач — каждый набрал по 17 очков. Лукач также оформил дабл-дабл, добавив к очкам 11 подборов.

Следующую игру (6+) команда проведёт 12 ноября в Саратове против "Автодора".

