Баскетболисты "Пари НН" обыграли МБА-МАИ и прервали серию поражений

Баскетбольный клуб "Пари НН" одержал выездную победу над МБА-МАИ со счётом 94:84. Эта встреча стала реваншем за поражение в предыдущем домашнем матче и прервала серию неудач у нижегородцев.
Подопечные Сергея Козина с первых минут захватили инициативу и уверенно вели на протяжении всего матча. Во второй половине встречи гости попытались переломить ход игры, однако нижегородцам удалось сохранить контроль над счетом.
Финальная сирена зафиксировала победу "Пари НН" — 94:84. Самыми результативными игроками в составе победителей стали Айзея Вашингтон, Илья Карпенков и Норберт Лукач — каждый набрал по 17 очков. Лукач также оформил дабл-дабл, добавив к очкам 11 подборов.
Следующую игру (6+) команда проведёт 12 ноября в Саратове против "Автодора".
Ранее сообщалось, что нижегородец Олег Костин взял золото на чемпионате России по плаванию.
