Более 1400 нижегородских семей воспользовались услугой "Социальная няня" Общество

Фото: министерство социальной политики Нижегородской области

Более 1400 нижегородских семей воспользовались услугой кратковременного присмотра за детьми до трех лет "Социальная няня". Инициатива реализуется в рамках нового национального проекта "Семья" и входит в состав комплекса из пяти мер поддержки, предложенных Минтрудом РФ для улучшения демографической ситуации в стране.

Как сообщили в региональном министерстве социальной политики, услуга дополняет действующие меры поддержки, предусмотренные в рамках Пятилетия семьи, объявленного в Нижегородской области.

Право на помощь "социальных нянь" имеют семьи с детьми до трех лет, если они являются гражданами России, проживают в регионе и относятся к одной из следующих категорий: многодетные, молодые (оба родителя младше 35 лет), семьи участников СВО, одинокие родители, а также семьи с низким доходом.

Услуга предоставляется бесплатно и может длиться до трех часов подряд, не более четырех раз в месяц. В обязанности "социальной няни" входит гигиенический уход, организация досуга с учетом индивидуальных особенностей ребёнка, а также прогулки на свежем воздухе. Если в семье несколько малышей до трех лет, то число специалистов может быть увеличено.

Заведующая отделом социально-бытового обслуживания на дому Комплексного центра Московского района Нижнего Новгорода Екатерина Машина рассказала, что чаще всего услугой пользуются многодетные семьи. По ее словам, в первый визит специалисты знакомятся с ребенком и родителями, чтобы установить доверие. Уже на следующей встрече мама может спокойно отлучиться по делам.

Министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых подчеркнул, что за короткое время услуга стала востребованной. Он отметил, что с детьми работают квалифицированные сотрудники государственных учреждений, прошедшие специальную подготовку, что обеспечивает безопасность и качественный уход.

Подать заявление на предоставление услуги можно лично в отделениях соцзащиты по месту жительства или через региональный портал "Госуслуги". После оформления индивидуальной программы поддержки заключается договор с центром социального обслуживания.

Национальный проект "Семья", в рамках которого реализуется инициатива, стартовал в 2025 году по поручению президента России Владимира Путина. Он продолжает направления, ранее заложенные в нацпроектах "Демография" и "Культура", и включает меры по всесторонней поддержке семей, развитию активного долголетия и улучшению доступности медицинской помощи.

Отметим, что ранее президент РФ Владимир Путин высоко оценил опыт Нижегородской области в сфере демографической политики.