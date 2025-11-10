Полиция нашла двух подростков, которые шли перед тепловозом в Правдинске Происшествия

Сотрудники транспортной полиции Приволжского федерального округа выявили двух несовершеннолетних, нарушивших правила безопасности на железной дороге, благодаря видеозаписи, размещённой в Интернете.

На ролике, который попал в поле зрения правоохранителей, молодой человек и девушка идут вдоль железнодорожных путей на станции Правдинск в Нижегородской области. Они игнорируют сигналы тепловоза, находящегося в непосредственной близости.

В ходе проверки было установлено, что участниками инцидента оказались подростки из Заволжья и Чкаловска. Один из них — мальчик, не достигший возраста, с которого наступает административная ответственность. В связи с этим в отношении его законных представителей составлен административный протокол за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего.

Вторая участница происшествия — 16-летняя девушка из города Чкаловска. Ранее она уже состояла на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. На неё составлен протокол за действия, создающие угрозу безопасности движения на объектах железнодорожного транспорта и метрополитена.

Материалы по обоим случаям направлены в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующих мер.

