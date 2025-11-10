Экс-глава нижегородской КСП подала в суд на городскую думу Общество

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

Бывшая председатель контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода Юлия Абызова пытается оспорить свое увольнение в судебном порядке. Исковое заявление подано в Дзержинский городской суд, где зарегистрирована истица.

Ответчиками по делу выступают городская дума Нижнего Новгорода и комиссия по контролю за соблюдением ограничений и запретов для лиц, замещающих муниципальные должности. Предварительное судебное заседание назначено на 20 ноября 2025 года.

Абызова требует признать недействительными решения, на основании которых она была освобождена от должности. Заседание, на котором утвердили ее отставку, состоялось 24 сентября 2025 года. Поводом для досрочного увольнения стало представление прокуратуры, в котором говорилось о нарушении антикоррупционного законодательства.

Новым председателем контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода стал Анатолий Нуждин.