Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 ноября 2025 18:40Парковку запретят на участке 3-й Ямской улицы с 1 декабря
10 ноября 2025 18:15Экс-глава нижегородской КСП подала в суд на городскую думу
10 ноября 2025 18:00Более 1400 нижегородских семей воспользовались услугой "Социальная няня"
10 ноября 2025 16:55Соцфонд назвал десяткам тысяч нижегородцев размер их будущей пенсии
10 ноября 2025 16:38В Нижнем Новгороде обсудили новые меры поддержки семей участников СВО
10 ноября 2025 15:19В Общественной палате предложили сделать бесплатным проезд детей в общественном транспорте
10 ноября 2025 15:12Новый автобусный маршрут соединит Соцгород-2 и ЖК "Анкудиновский парк"
10 ноября 2025 14:02Нижегородская область укрепила лидерство в сфере обслуживания медоборудования
10 ноября 2025 13:29Нижегородскую компанию наказали за неправильное применение пестицидов
10 ноября 2025 12:25Рак выявили у пожилой нижегородки после случайного обследования
Общество

Экс-глава нижегородской КСП подала в суд на городскую думу

10 ноября 2025 18:15 Общество
Экс-глава нижегородской КСП подала в суд на городскую думу

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

Бывшая председатель контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода Юлия Абызова пытается оспорить свое увольнение в судебном порядке. Исковое заявление подано в Дзержинский городской суд, где зарегистрирована истица.

Ответчиками по делу выступают городская дума Нижнего Новгорода и комиссия по контролю за соблюдением ограничений и запретов для лиц, замещающих муниципальные должности. Предварительное судебное заседание назначено на 20 ноября 2025 года.

Абызова требует признать недействительными решения, на основании которых она была освобождена от должности. Заседание, на котором утвердили ее отставку, состоялось 24 сентября 2025 года. Поводом для досрочного увольнения стало представление прокуратуры, в котором говорилось о нарушении антикоррупционного законодательства. 

Новым председателем контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода стал Анатолий Нуждин.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода КСП Суд
Поделиться:
Новости по теме
31 октября 2025 17:38Аудитора и четырех сотрудников нижегородской КСП осудят за взятки
22 октября 2025 12:21Утвержден новый состав контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных