Двое успели спастись ночью из горящего дома в переулке Парниковом Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Ночью в Советском районе Нижнего Новгорода вспыхнул пожар в частном жилом доме. Возгорание произошло в переулке Парниковом.

По информации регионального управления МЧС, сигнал о пожаре поступил около полуночи. Огонь охватил строение площадью примерно 120 квадратных метров.

На момент происшествия в доме находились мужчина и женщина. Им удалось самостоятельно покинуть горящее здание до прибытия спасателей. Медицинская помощь им не потребовалась.

Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

