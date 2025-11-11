Двое успели спастись ночью из горящего дома в переулке Парниковом

Фото:
Ночью в Советском районе Нижнего Новгорода вспыхнул пожар в частном жилом доме. Возгорание произошло в переулке Парниковом.
По информации регионального управления МЧС, сигнал о пожаре поступил около полуночи. Огонь охватил строение площадью примерно 120 квадратных метров.
На момент происшествия в доме находились мужчина и женщина. Им удалось самостоятельно покинуть горящее здание до прибытия спасателей. Медицинская помощь им не потребовалась.
Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.
Ранее сообщалось, что частный дом загорелся в Канавине. А в Павловском округе в страшном пожаре погиб 60-летний мужчина.
