Происшествия

Двое успели спастись ночью из горящего дома в переулке Парниковом

11 ноября 2025 11:53 Происшествия
Два нижегородца успели спастись из горящего дома в переулке Парниковом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Ночью в Советском районе Нижнего Новгорода вспыхнул пожар в частном жилом доме. Возгорание произошло в переулке Парниковом.

По информации регионального управления МЧС, сигнал о пожаре поступил около полуночи. Огонь охватил строение площадью примерно 120 квадратных метров.

На момент происшествия в доме находились мужчина и женщина. Им удалось самостоятельно покинуть горящее здание до прибытия спасателей. Медицинская помощь им не потребовалась.

Причины возгорания в настоящее время устанавливаются. 

Ранее сообщалось, что частный дом загорелся в Канавине. А в Павловском округе в страшном пожаре погиб 60-летний мужчина.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

МЧС Пожар Советский район
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных