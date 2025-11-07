Двух мужчин задержали в Дзержинске при попытке сбыть наркотики Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Дзержинске задержали двух мужчин при попытке сбыта запрещенных веществ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Оперативные мероприятия проходили на улице Пушкинской. Полицейские из 4 и 7 отделов УКОН при личном досмотре нашли и изъяли у одного из подозреваемых два куска вещества темного цвета. Экспертиза подтвердила, что это гашиш массой около 1,57 грамма.

В ходе дальнейшей работы с задержанными была установлена их причастность к незаконному обороту наркотиков. При обысках в жилищах фигурантов обнаружили и изъяли два свертка в синей изоленте с неизвестным веществом, 36 округлых предметов темного цвета, упаковочные материалы, электронные весы и другие доказательства. Все изъятое направлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ — незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемые заключены под стражу, расследование продолжается.

Согласно действующему законодательству, за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до пятнадцати лет.

