Четырехэтажный медцентр появится на улице Ульянова в Нижнем Новгороде

Фото: Максим Герасимов

В Нижнем Новгороде в районе пересечения улиц Ульянова и Семашко появится новый четырехэтажный медицинский центр. Проект предусматривает строительство здания площадью 2,9 тысячи квадратных метров с подземной парковкой на 16 автомобилей. Документация по планировке территории была утверждена региональным минградом.

Разработку проектной документации выполнила компания "Фалькон", заказчиком выступает ООО "Динамика". В границы планируемой застройки вошёл участок площадью 6,8 га, ограниченный улицами Ульянова, Нестерова, Большая Печерская и Семашко.

Учреждение будет рассчитано на приём до 600 пациентов в смену. Помимо врачебных кабинетов, в здании разместятся все необходимые помещения для оказания медицинских услуг.

Реализация проекта пройдет в один этап. На первом этапе предстоит расчистить территорию под застройку, включая демонтаж жилого дома № 36 по улице Ульянова. После этого участок перейдёт из частной собственности в государственную.

До конца 2025 года инвестор должен завершить демонтаж здания, а также подготовить проект по обеспечению сохранности расположенных рядом объектов культурного наследия. Архитектурные решения будущего медцентра предстоит согласовать с управлением госохраны ОКН.

Полностью завершить строительство медицинского центра планируется к концу 2028 года. В рамках проекта также обустроят подъездные пути, пешеходные зоны и проведут благоустройство прилегающей территории.

