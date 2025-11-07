Более 360 млн рублей выделили на строительство ФОКа в Чкаловске Спорт

Фото: Кира Мишина

В Чкаловске Нижегородской области планируется строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. На реализацию проекта выделено более 360 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Конкурс на проектирование и строительство объявило государственное казенное учреждение "Нижегородстройзаказчик". Финансирование предусмотрено в рамках адресной инвестиционной программы региона на 2025–2027 годы.

Итоги торгов по выбору подрядчика подведут 27 ноября. Работы начнутся с момента заключения контракта, завершение строительства запланировано до 1 октября 2027 года.

ФОК разместится на участке площадью 1,1367 га. Общая площадь здания составит 3959 кв. метров. Комплекс будет трехуровневым (с учетом подвала), с переменной этажностью от одного до двух этажей. В смену он сможет принимать до 125 человек.

В составе здания предусмотрены два бассейна: основной — 25 метров в длину и глубиной от от 1,2 до 1,8 метра; и детский — 6 на 8 метров, глубиной 0,6 метра, предназначенный для дошкольников. Высота зала основного бассейна составит 6 метров.

Также в проект включен универсальный спортивный зал размером не менее 42 на 24 метра и высотой 7 метров. Он будет оборудован для проведения тренировок по волейболу, баскетболу, мини-футболу и другим видам спорта. Предусмотрена возможность установки скалодрома и размещения сборно-разборной трибуны на 100 зрителей.

Дополнительно в здании разместят зал общей физической подготовки площадью 24 на 12 метров и высотой 4 метра. Также в нем должны быть раздевалки с душевыми и санузлами, медицинские кабинеты, комнаты тренеров и другие вспомогательные учреждения.

Ранее сообщалось, что в рамках регионального проекта "Развитие физической культуры и спорта" в областном бюджете на 2027 год на строительство ФОКа в Чкаловске предусмотрено 376 млн рублей, почти половина из которых поступит из федерального бюджета. В 2028 году планируется выделить еще 16 млн рублей на завершение работ.

Также стало известно, что облицовка фасада бассейна "Динамо" обойдется в 15 млн рублей.