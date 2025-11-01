Массу нарушений нашли на заводе родственников арестованного Ильи Штокмана Происшествия

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Межрегиональное управление Росприроднадзора завершило внеплановую проверку деятельности ООО "Бетонный завод Вектор". Контрольные мероприятия проводились в рамках федерального государственного экологического и земельного надзора, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Основная производственная площадка предприятия расположена на набережной Гребного канала в Кстовском районе. В ходе обследования территории инспекторы ведомства установили, что организация не соблюдает ряд обязательных природоохранных требований. По итогам проверки зафиксировано десять нарушений, большинство из которых касаются обращения с отходами производства и потребления.

Специалисты отметили, что предприятие не обеспечило экологически безопасные условия для временного накопления отходов. На территории обнаружено захламление грунтом, смешанным со строительными отходами, а также складирование мусора на площадке, не предназначенной для этих целей. Кроме того, часть отходов не имеет документального подтверждения их отнесения к определенному классу опасности.

Инспекторы также выявили участок земли, где в нарушение положений Земельного кодекса РФ плодородный слой почвы оказался перекрыт строительными отходами — смесью боя бетона и песка. Площадь загрязненной территории превысила 4 тысячи квадратных метров.

Проверка показала и несоблюдение требований в сфере охраны атмосферного воздуха. Завод ведет деятельность на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, без проведения инвентаризации источников и объемов выбросов загрязняющих веществ. Кроме того, на предприятии отсутствуют разработанные мероприятия по сокращению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий.

В ближайшее время в отношении юридического лица и ответственных должностных работников будут вынесены постановления о привлечении к административной ответственности. ООО "Бетонный завод Вектор" выдано предписание об устранении всех выявленных нарушений, за исполнением которого Росприроднадзор установил контроль.

Стоит добавить, что завод "Вектор" принадлежит родственникам бывшего первого мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, который находится в СИЗО по делу о получении взятки в особо крупном размере.

