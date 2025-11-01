Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
01 ноября 2025 14:00Массу нарушений нашли на заводе родственников арестованного Ильи Штокмана
01 ноября 2025 07:00Жителя Дзержинска осудят за стрельбу по прохожему
31 октября 2025 19:28Бастрыкину доложат об осквернении могил на кладбище в Дзержинске
31 октября 2025 17:58СК начал проверку из-за обрушения потолка в доме на Ильинке
31 октября 2025 17:38Аудитора и четырех сотрудников нижегородской КСП осудят за взятки
31 октября 2025 14:53Житель Дзержинска получил 12 лет за теракт на железной дороге
31 октября 2025 13:27Мошенники подделали аккаунты руководства нижегородского МЧС
31 октября 2025 12:31Погром на кладбище в Дзержинске закончился уголовным делом
31 октября 2025 10:47Два человека погибли и два пострадали в ДТП с фурой в Ардатовском районе
31 октября 2025 10:20Нижегородец получил 7 лет колонии за взрыв в жилом доме на улице Фучика
Происшествия

Массу нарушений нашли на заводе родственников арестованного Ильи Штокмана

01 ноября 2025 14:00 Происшествия
Массу нарушений нашли на заводе родственников арестованного Ильи Штокмана

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Межрегиональное управление Росприроднадзора завершило внеплановую проверку деятельности ООО "Бетонный завод Вектор". Контрольные мероприятия проводились в рамках федерального государственного экологического и земельного надзора, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

Основная производственная площадка предприятия расположена на набережной Гребного канала в Кстовском районе. В ходе обследования территории инспекторы ведомства установили, что организация не соблюдает ряд обязательных природоохранных требований. По итогам проверки зафиксировано десять нарушений, большинство из которых касаются обращения с отходами производства и потребления.

Специалисты отметили, что предприятие не обеспечило экологически безопасные условия для временного накопления отходов. На территории обнаружено захламление грунтом, смешанным со строительными отходами, а также складирование мусора на площадке, не предназначенной для этих целей. Кроме того, часть отходов не имеет документального подтверждения их отнесения к определенному классу опасности.

Инспекторы также выявили участок земли, где в нарушение положений Земельного кодекса РФ плодородный слой почвы оказался перекрыт строительными отходами — смесью боя бетона и песка. Площадь загрязненной территории превысила 4 тысячи квадратных метров.

Проверка показала и несоблюдение требований в сфере охраны атмосферного воздуха. Завод ведет деятельность на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, без проведения инвентаризации источников и объемов выбросов загрязняющих веществ. Кроме того, на предприятии отсутствуют разработанные мероприятия по сокращению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий.

В ближайшее время в отношении юридического лица и ответственных должностных работников будут вынесены постановления о привлечении к административной ответственности. ООО "Бетонный завод Вектор" выдано предписание об устранении всех выявленных нарушений, за исполнением которого Росприроднадзор установил контроль.

Стоит добавить, что завод "Вектор" принадлежит родственникам бывшего первого мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, который находится в СИЗО по делу о получении взятки в особо крупном размере. 

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор снова проверяет Нижегородскую станцию аэрацию из-за жалоб на вонь. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кстовский район Промышленность Росприроднадзор
Поделиться:
Новости по теме
30 октября 2025 17:36Водоканал Ворсмы наказали за игнорирование экологических предписаний
28 октября 2025 12:48Суд обязал нижегородскую мэрию возместить ущерб почвам на 1,8 млн рублей
23 октября 2025 19:00Подрядчика уличили в нарушениях на стройке полигона ТБО под Богородском
13 октября 2025 12:29Росприроднадзор выявил загрязнение почвы у полигона ТБО в Сергачском районе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных