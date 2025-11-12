Разливом нефтепродуктов в Кстовском районе заинтересовалась прокуратура Происшествия

Фото: управление Росприроднадзора по Нижегородской области

Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов вблизи станции Ройка на Горьковской железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, будет проверено соблюдение требований законодательства, регулирующего безопасность движения на железнодорожном транспорте, а также норм экологической безопасности. Прокуратура намерена тщательно изучить все обстоятельства инцидента. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Напомним, первичное обследование территории было проведено 6 ноября после обращений местных жителей. Оно показало, что нефтепродукты попали в реку Черную, а затем в пруд. По информации регионального министерства экологии, ситуация находится под особым контролем, на месте продолжаются работы по ликвидации последствий разлива.

Ранее стало известно, что специалисты Росприроднадзора также начали собственную проверку по факту утечки нефтепродуктов.