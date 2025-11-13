ХК "Старт" разгромно проиграл "Динамо" в первом матче сезона Спорт

Фото: ХК "Старт"

Нижегородский "Старт" начал сезон в чемпионате России по хоккею с мячом с тяжелого поражения. В первом туре команда на выезде уступила московскому "Динамо" с разгромным счетом 4:14.

Хозяева с первых минут захватили инициативу и уверенно контролировали ход встречи. Первый тайм остался полностью за динамовцами, которые без труда вскрывали оборону гостей. Пётр Цыганенко смог отыграть один мяч.

Во втором тайме в составе "Старт" пропустил еще два мяча. Несмотря на это, гости сумели немного выровнять игру и отметились тремя забитыми мячами.

Все голы после перерыва оформил Анатолий Голубков, оформив тем самым хет-трик.

Следующий матч "Старт" проведет 15 ноября в Архангельске против местного "Водника".

