ХК "Старт" разгромно проиграл "Динамо" в первом матче сезона

Фото:
Нижегородский "Старт" начал сезон в чемпионате России по хоккею с мячом с тяжелого поражения. В первом туре команда на выезде уступила московскому "Динамо" с разгромным счетом 4:14.
Хозяева с первых минут захватили инициативу и уверенно контролировали ход встречи. Первый тайм остался полностью за динамовцами, которые без труда вскрывали оборону гостей. Пётр Цыганенко смог отыграть один мяч.
Во втором тайме в составе "Старт" пропустил еще два мяча. Несмотря на это, гости сумели немного выровнять игру и отметились тремя забитыми мячами.
Все голы после перерыва оформил Анатолий Голубков, оформив тем самым хет-трик.
Следующий матч "Старт" проведет 15 ноября в Архангельске против местного "Водника".
Ранее сообщалось, что "Торпедо-Горький" вырвал победу в концовке матча.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+