Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
13 ноября 2025 13:15ХК "Старт" разгромно проиграл "Динамо" в первом матче сезона
13 ноября 2025 10:56Баскетболисты "Пари НН" обыграли "Автодор" во втором овертайме
13 ноября 2025 09:00"Торпедо-Горький" вырвал победу у "Южного Урала" в концовке матча
12 ноября 2025 22:30"Торпедо" обыграло "Сочи" в третий раз после камбэка
12 ноября 2025 19:00Футболист нижегородской "Волны" Михаил Костюков завершил карьеру
12 ноября 2025 17:04Суд оштрафовал "Пари НН" за допуск зрителей на матч без проверки билетов
12 ноября 2025 14:43Вратарь "Торпедо" Денис Костин возглавил рейтинг игроков КХЛ
11 ноября 2025 16:21Нижегородское "Торпедо" вошло в топ-3 команд КХЛ по индексу силы
10 ноября 2025 22:15"Торпедо" обыграло действующего чемпиона Кубка Гагарина со счетом 2:1
10 ноября 2025 19:51Участники СВО и их семьи стали гостями физкультурно-оздоровительных комплексов в рамках регионального проекта "СВОй ФОК"
Спорт

ХК "Старт" разгромно проиграл "Динамо" в первом матче сезона

13 ноября 2025 13:15 Спорт
ХК Старт разгромно проиграл Динамо в первом матче сезона

Фото: ХК "Старт"

Нижегородский "Старт" начал сезон в чемпионате России по хоккею с мячом с тяжелого поражения. В первом туре команда на выезде уступила московскому "Динамо" с разгромным счетом 4:14.

Хозяева с первых минут захватили инициативу и уверенно контролировали ход встречи. Первый тайм остался полностью за динамовцами, которые без труда вскрывали оборону гостей. Пётр Цыганенко смог отыграть один мяч.

Во втором тайме в составе "Старт" пропустил еще два мяча. Несмотря на это, гости сумели немного выровнять игру и отметились тремя забитыми мячами.

Все голы после перерыва оформил Анатолий Голубков, оформив тем самым хет-трик.

Следующий матч "Старт" проведет 15 ноября в Архангельске против местного "Водника".

Ранее сообщалось, что "Торпедо-Горький" вырвал победу в концовке матча.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
13 ноября 2025 10:56Баскетболисты "Пари НН" обыграли "Автодор" во втором овертайме
12 ноября 2025 19:00Футболист нижегородской "Волны" Михаил Костюков завершил карьеру
12 ноября 2025 17:04Суд оштрафовал "Пари НН" за допуск зрителей на матч без проверки билетов
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных