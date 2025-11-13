Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Происшествия

Еще 2 млрд рублей требуют с Олега Сорокина: суд начал изучать дело

13 ноября 2025 11:15 Происшествия
Суд начал рассмотрение дела о взыскании 2 млрд рублей у семьи экс-мэра Сорокина

Суд в Семенове Нижегородской области начал рассмотрение иска прокуратуры о взыскании более 2 млрд рублей с бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина и его экс-супруги Элады Нагорной. Надзорное ведомство считает, что выплаченные Нагорной дивиденды от компании "Старт-Строй" с 2016 по 2022 год являются коррупционным доходом и подлежат изъятию в пользу государства. Об этом сообщает "Коммерсантъ-Приволжье".

По версии прокуратуры, Сорокин, возглавлявший город с 2010 по 2015 год, использовал служебное положение для покровительства "Старт-Строю", в котором его жене (в настоящее время уже бывшей) принадлежало 60% доли. Организация, по мнению следствия, была задействована в легализации средств сомнительного происхождения под видом чистой прибыли. 

Компания "Старт-Строй", чьи дивиденды стали предметом иска, в деле пока официально не участвует. Источник, близкий к застройщику, сообщил, что фирма не имела возможности проверять учредителей на предмет коррупции и полагалась на проверки банков при получении кредитов. По его словам, ни у одного из серьезных кредиторов претензий к компании не возникало.

На предварительном заседании представитель Нагорной заявил, что его доверительница полностью не согласна с требованиями прокуратуры и направила мотивированное возражение, на которое пока не получила ответа. Он также ходатайствовал о закрытом рассмотрении дела, сославшись на то, что в процессе будут изучаться документы, содержащие "коммерческую и банковскую тайну, а также сведения личного характера". Прокуратура не возражала, судья взял паузу для принятия решения.

Представитель Сорокина в суд не явился, но заявил о намерении участвовать в дальнейшем. Если процесс сделают закрытым, экс-мэр не сможет выступать по видеосвязи из колонии, как это было ранее, поскольку такая форма участия в закрытом процессе не предусмотрена.

Отметим, что это не первый крупный иск к Сорокину и Нагорной. Ранее Генпрокуратура добилась взыскания 1,5 млрд рублей прибыли компании "Инградстрой", связанной с Сорокиным, а прокуратура Нижегородского района – еще 1 млрд рублей, оценив в такую сумму долю Нагорной в "Старт-Строе".

Добавим, что Олег Сорокин отбывает десятилетний срок в колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере, а также соучастии в похищении человека. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных