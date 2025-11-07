Нижегородскому экс-чиновнику Бортникову продлили домашний арест до 9 декабря

Фото:
Бывший руководитель управления делами правительства Нижегородской области Юрий Бортников останется под домашним арестом до 9 декабря 2025 года включительно. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе областного суда.
Решение принял Московский районный суд 5 ноября.
Напомним, Юрия Бортникова задержали в феврале 2025 года. По версии следствия, он может быть причастен к хищению значительных бюджетных средств. Сам Бортников и его защита категорически отрицают предъявленные обвинения.
Напомним, 5 августа мера пресечения была изменена: вместо содержания под стражей Бортников был переведен под домашний арест.
Ранее сообщалось, что Нижегородский районный суд продлил арест предпринимателю Дзепе до 22 ноября.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+