Происшествия

Нижегородскому экс-чиновнику Бортникову продлили домашний арест до 9 декабря

07 ноября 2025 11:53
Фото: Московский районный суд

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Бывший руководитель управления делами правительства Нижегородской области Юрий Бортников останется под домашним арестом до 9 декабря 2025 года включительно. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе областного суда.

Решение принял Московский районный суд 5 ноября. 

Напомним, Юрия Бортникова задержали в феврале 2025 года. По версии следствия, он может быть причастен к хищению значительных бюджетных средств. Сам Бортников и его защита категорически отрицают предъявленные обвинения.

Напомним, 5 августа мера пресечения была изменена: вместо содержания под стражей Бортников был переведен под домашний арест.

Ранее сообщалось, что Нижегородский районный суд продлил арест предпринимателю Дзепе до 22 ноября. 

