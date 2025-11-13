Нижегородская розница и медицина продолжают испытывать дефицит кадров Экономика

Фото: Максим Герасимов

В Нижегородской области наблюдается острая нехватка сотрудников в некоторых профессиональных сферах. К такому выводу пришли аналитики hh.ru после изучения ситуации на местном рынке труда.

Особенно заметен кадровый дефицит в розничной торговле. По данным платформы, на каждую открытую вакансию здесь приходится всего 2,1 резюме. Это значительно ниже нормального уровня, который обычно колеблется от 4 до 7,9. Иными словами, найти подходящего сотрудника в рознице сейчас непросто.

За ноябрь работодатели региона разместили почти 2,8 тысячи вакансий в этой сфере. Средняя зарплата, которую предлагают соискателям, составляет 55 тысяч рублей. При этом сами кандидаты рассчитывают на примерно такую же сумму — 54,8 тысячи рублей. Это указывает на готовность компаний учитывать пожелания кандидатов, однако даже при совпадении зарплатных ожиданий найти сотрудников непросто.

Похожая ситуация складывается и в медицине с фармацевтикой. Здесь на одну вакансию приходится 2,8 резюме, что также говорит о нехватке кадров. В ноябре работодатели разместили около 1,4 тысячи вакансий, а уровень зарплат, как со стороны соискателей, так и со стороны компаний, зафиксировался на отметке в 70 тысяч рублей.

Тем не менее, несмотря на согласие сторон по уровню оплаты, закрытие вакансий затрудняется из-за ограниченного числа кандидатов и высокой конкуренции за квалифицированных специалистов.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата работников здравоохранения Нижегородской области увеличилась на 44% за 4 года.