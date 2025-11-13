Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
13 ноября 2025 11:38ВТБ выяснил, сколько свободных денег россияне хранят на карте
13 ноября 2025 11:30Нижегородская розница и медицина продолжают испытывать дефицит кадров
13 ноября 2025 09:58Корпуса склада Ozon в Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию
12 ноября 2025 18:09ВТБ запустит ИИ-помощника для сотрудников отделений
11 ноября 2025 19:34Представители 20 нижегородских компаний прошли обучение в программе "Экспортный форсаж"
11 ноября 2025 18:45Прожиточный минимум нижегородцев вырастет до 17,8 тысячи рублей в 2026 году
11 ноября 2025 16:03На 5% увеличится выработка у нижегородского производителя автодеталей
11 ноября 2025 15:29Депутаты гордумы просят увеличить фонды ради новогодних мероприятий для детей
11 ноября 2025 14:36Нижегородцы взяли кредитов на 309,8 млрд рублей с начала года
11 ноября 2025 14:08Еще 163 млн рублей выделят на строительство тоннеля в Почаинском овраге
Экономика

Нижегородская розница и медицина продолжают испытывать дефицит кадров

13 ноября 2025 11:30 Экономика
Нижегородская розница и медицина продолжают испытывать дефицит кадров

Фото: Максим Герасимов

В Нижегородской области наблюдается острая нехватка сотрудников в некоторых профессиональных сферах. К такому выводу пришли аналитики hh.ru после изучения ситуации на местном рынке труда.

Особенно заметен кадровый дефицит в розничной торговле. По данным платформы, на каждую открытую вакансию здесь приходится всего 2,1 резюме. Это значительно ниже нормального уровня, который обычно колеблется от 4 до 7,9. Иными словами, найти подходящего сотрудника в рознице сейчас непросто.

За ноябрь работодатели региона разместили почти 2,8 тысячи вакансий в этой сфере. Средняя зарплата, которую предлагают соискателям, составляет 55 тысяч рублей. При этом сами кандидаты рассчитывают на примерно такую же сумму — 54,8 тысячи рублей. Это указывает на готовность компаний учитывать пожелания кандидатов, однако даже при совпадении зарплатных ожиданий найти сотрудников непросто.

Похожая ситуация складывается и в медицине с фармацевтикой. Здесь на одну вакансию приходится 2,8 резюме, что также говорит о нехватке кадров. В ноябре работодатели разместили около 1,4 тысячи вакансий, а уровень зарплат, как со стороны соискателей, так и со стороны компаний, зафиксировался на отметке в 70 тысяч рублей.

Тем не менее, несмотря на согласие сторон по уровню оплаты, закрытие вакансий затрудняется из-за ограниченного числа кандидатов и высокой конкуренции за квалифицированных специалистов.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата работников здравоохранения Нижегородской области увеличилась на 44% за 4 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
вакансии Врачи Торговля
Поделиться:
Новости по теме
07 ноября 2025 13:20Медианная предлагаемая зарплата в Нижегородской области достигла 73,6 тысячи рублей
30 октября 2025 10:35Котюсов заявил о кадровом голоде в нижегородском общепите
22 октября 2025 11:40Нижегородцы могут зарабатывать до 500 тысяч рублей, не выходя из дома
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных