Суд продлил арест предпринимателю Дзепе до 22 ноября

Нижегородский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока пребывания Дмитрия Дзепы в СИЗО до 22 ноября. Соответствующее решение было принято 5 ноября, следует из материалов на сайте суда.
Нижегородский бизнесмен проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в легализации имущества, добытого преступным путем.
По версии следствия, с 1997 по 2010 год Дзепа входил в состав группы, заключившей с мэрией Нижнего Новгорода контракты на реконструкцию и капремонт около 30 объектов. В их число входили здания и земельные участки. Вместо выполнения обязательств, как утверждают следователи, участники схемы оформляли фиктивные акты и тем самым незаконно завладели муниципальной собственностью.
Размер ущерба, нанесенного горбюджету, оценивается в 201 млн рублей. Позднее, с 2003 по 2024 год, похищенные активы, по данным следствия, были легализованы.
Дмитрий Дзепа был арестован 21 ноября 2024 года. В июне 2025-го по требованию прокуратуры с него взыскали более 800 млн рублей. В октябре суд признал предпринимателя банкротом.
