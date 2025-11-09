Полицейские задержали мужчину с наркотиками в Канавине

Сотрудники полиции в Канавинском районе Нижнего Новгорода задержали мужчину по подозрению в незаконном хранении наркотических веществ.
Операция была проведена силами 5 отдела управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) в рамках отработки оперативной информации. В ходе личного досмотра у подозреваемого обнаружили свёрток, сформированный из денежных купюр.
Экспертиза показала, что внутри находилось вещество, являющееся производным наркотического средства — N-метилэфедрона. Масса изъятого вещества составила 1 грамм.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что в Дзержинске Нижегородской области задержали двух мужчин при попытке сбыть наркотики.
