Полицейские задержали мужчину с наркотиками в Канавине

09 ноября 2025 14:52
Сотрудники полиции в Канавинском районе Нижнего Новгорода задержали мужчину по подозрению в незаконном хранении наркотических веществ.

Операция была проведена силами 5 отдела управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) в рамках отработки оперативной информации. В ходе личного досмотра у подозреваемого обнаружили свёрток, сформированный из денежных купюр.

Экспертиза показала, что внутри находилось вещество, являющееся производным наркотического средства — N-метилэфедрона. Масса изъятого вещества составила 1 грамм.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске Нижегородской области задержали двух мужчин при попытке сбыть наркотики.

