Общество

Памятник ликвидаторам Чернобыльской аварии установят в Сарове

16 ноября 2025 15:53 Общество
Памятник ликвидаторам Чернобыльской аварии установят в Сарове

Фото: пресс-служба администрации Сарова

В Сарове увековечат память участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В администрации города прошли общественные обсуждения, посвящённые установке памятника ликвидаторам крупнейшей техногенной катастрофы XX века. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Более 750 саровчан приняли участие в ликвидации последствий аварии. Сегодня в городе проживает 212 ликвидаторов. По словам главы Сарова Алексея Сафонова, установка памятника — это акт уважения и признательности тем, кто ценой собственного здоровья и жизни спасал других.

"Установка этого памятника — наш долг и дань уважения героям, чьи имена должны остаться в истории Сарова навсегда", — отметил Сафонов.

Как рассказал председатель городской организации "Союз "Чернобыль"" Юрий Демин, идея создания монумента обсуждалась более двух десятилетий. Однако реальные шаги в этом направлении начались только в 2021 году. В нынешнем году удалось обеспечить финансирование, выбрать подходящее место и подготовить эскизный проект, который и был представлен жителям города.

По информации директора департамента архитектуры и градостроительства Михаила Кошпаева, памятник будет установлен на улице Силкина, 13 — месте, исторически связанном с Управлением строительства 909, где трудились многие из будущих ликвидаторов. Завершить работы по созданию и установке памятника планируется к апрелю 2026 года — к 40-летию со дня чернобыльской катастрофы.

Ранее в Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие памятника, посвящённого педагогам, которые продолжали учить и воспитывать детей в годы Великой Отечественной войны.

Памятники Саров
