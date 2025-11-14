Волейболисты "Горького" прервали серию поражений

Фото:
Волейбольный клуб "Горький" сумел одержать важную победу в выездном матче шестого тура Суперлиги. В Кемерове нижегородцы в четырех сетах обыграли местный "Кузбасс" со счётом 3:1 (25:21, 27:25, 24:26, 25:19).
Эта победа стала для команды Андрея Дранишникова первой после четырех поражений подряд в текущем сезоне. "Горький" набрал 5 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице.
Гости продемонстрировали уверенную игру. Это позволило им заслуженно увезти из Сибири три очка.
Следующий матч (6+) "Горький" проведёт 17 ноября на домашней площадке против МГТУ.
Ранее сообщалось, что "Старт" неудачно стартанул в сезоне, крупно проиграв московскому "Динамо".
