Соцучастковые помогли жителям Канавина благоустроить двор

Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Последние новости рубрики Общество
14 октября 2025 10:40Более 85 тысяч просроченных лекарств пытались продать в Нижегородской области
14 октября 2025 10:10Сдвоенный состав "Ласточки" будет курсировать на Горьковской магистрали в ноябрьские праздники
14 октября 2025 10:02Соцучастковые помогли жителям Канавина благоустроить двор
14 октября 2025 09:37Температура выше нормы ожидается 11-20 октября в Нижегородской области
14 октября 2025 07:39План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту
14 октября 2025 07:00Сезон аренды электросамокатов в Нижнем Новгороде подходит к концу
13 октября 2025 19:57Четыре овчарки в отставке ищут новый дом в Нижегородской области
13 октября 2025 18:59Покров Пресвятой Богородицы: праздник, объединяющий веру и традиции
13 октября 2025 17:49Доброволец СВО: "Вера родных и близких в меня и мои силы поможет на передовой"
13 октября 2025 17:41Останки 44 человек перезахоронят в поселке под Дзержинском
Общество

14 октября 2025 10:02 Общество
Соцучастковые помогли жителям Канавинского района Нижнего Новгорода благоустроить двор между домами по улицам Октябрьской Революции и Витебской. 

Ранее на этом месте был пустырь и разбитая дорога, превращающаяся после дождей в непроходимые лужи. Жители обратились к социальным участковым, которые собрали жалобы и предложения, а затем вместе с активистами донесли инициативу до городской администрации.

В результате во дворе выровняли дорогу, уложили новый асфальт, отремонтировали проезды и тротуары — всего благоустроено около 1500 квадратных метров. Кроме того, по просьбам жителей за счет средств инвестора установили детскую игровую площадку и оборудовали воркаут-зону для занятий спортом на свежем воздухе.

Также на территории появилось новое освещение, скамейки, урны, были высажены деревья и кустарники.

"Неприглядное место было, дороги в проездах повреждены. Большие ямы в дождь превращались в огромные лужи, ходить было невозможно. А сейчас это центр притяжения. Я сюда с удовольствием прихожу почитать газетку. Детишки здесь играют, есть спортивный уголок. Это ведь так необходимо сейчас в каждый двор", — поделилась впечатлениями местная жительница Ирина Шелихова.

Начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Канавинского района Екатерина Богомолова отметила, что обращения поступали от жителей нескольких многоквартирных домов и были направлены как главе района, так и главе города.

Социальные участковые Марина Кашина и Рамиль Ахметов подчеркнули, что активно участвовали в реализации проекта и вместе с жителями контролировали ход работ. По их словам, благоустройство стало возможным благодаря активности горожан и поддержке администрации.

Ранее стало известно, что социальные участковые помогли отремонтировать двор на улице Родионова. 

Также сообщалось, что всего в 2025 году в Нижнем Новгороде благоустроят 275 дворов, 13 из них — в Канавинском районе. Основные виды работ включают замену асфальта, обустройство тротуаров и установку нового бордюрного камня.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Канавинский район социальные участковые
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
