Соцучастковые помогли жителям Канавина благоустроить двор

Соцучастковые помогли жителям Канавинского района Нижнего Новгорода благоустроить двор между домами по улицам Октябрьской Революции и Витебской.

Ранее на этом месте был пустырь и разбитая дорога, превращающаяся после дождей в непроходимые лужи. Жители обратились к социальным участковым, которые собрали жалобы и предложения, а затем вместе с активистами донесли инициативу до городской администрации.

В результате во дворе выровняли дорогу, уложили новый асфальт, отремонтировали проезды и тротуары — всего благоустроено около 1500 квадратных метров. Кроме того, по просьбам жителей за счет средств инвестора установили детскую игровую площадку и оборудовали воркаут-зону для занятий спортом на свежем воздухе.

Также на территории появилось новое освещение, скамейки, урны, были высажены деревья и кустарники.

"Неприглядное место было, дороги в проездах повреждены. Большие ямы в дождь превращались в огромные лужи, ходить было невозможно. А сейчас это центр притяжения. Я сюда с удовольствием прихожу почитать газетку. Детишки здесь играют, есть спортивный уголок. Это ведь так необходимо сейчас в каждый двор", — поделилась впечатлениями местная жительница Ирина Шелихова.

Начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Канавинского района Екатерина Богомолова отметила, что обращения поступали от жителей нескольких многоквартирных домов и были направлены как главе района, так и главе города.

Социальные участковые Марина Кашина и Рамиль Ахметов подчеркнули, что активно участвовали в реализации проекта и вместе с жителями контролировали ход работ. По их словам, благоустройство стало возможным благодаря активности горожан и поддержке администрации.

Ранее стало известно, что социальные участковые помогли отремонтировать двор на улице Родионова.

Также сообщалось, что всего в 2025 году в Нижнем Новгороде благоустроят 275 дворов, 13 из них — в Канавинском районе. Основные виды работ включают замену асфальта, обустройство тротуаров и установку нового бордюрного камня.