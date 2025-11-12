Температура выше нормы ожидается 12-20 ноября в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

В период с 12 по 20 ноября 2025 года в Нижегородской области ожидается заметное потепление.

Согласно данным Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в этот декадный период составит от +1 до +3 градусов. В отдельные дни возможно "потепление" до +6. Это превышает климатическую норму ноября на 4-5 градусов.

Для сравнения, многолетние показатели за этот период, рассчитанные на основе данных с 1991 по 2020 год, обычно находятся в диапазоне от -1 до -4 градусов. Как правило, ноябрь характеризуется в Нижегородской области отрицательными температурами в течение суток.

Ранее сообщалось, что сильная магнитная буря достигнет своего пика 12 ноября.