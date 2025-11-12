Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 ноября 2025 13:10Температура выше нормы ожидается 12-20 ноября в Нижегородской области
12 ноября 2025 12:44Молодые мамы в Дзержинске начали получать смс о доступных мерах поддержки
12 ноября 2025 12:12Адвокат Гибадуллин объяснил, как действовать при блокировке перевода самому себе
12 ноября 2025 11:12Новогоднюю елку начали устанавливать в центре Сормова
12 ноября 2025 10:58Белки Финлайсона и черные лебеди поселились в нижегородском зоопарке
12 ноября 2025 10:25Евгений Люлин: "В военное время Горький приютил тысячи детей, став для них второй родиной"
12 ноября 2025 09:57Новый ЖК построят на месте Карповского рынка в Нижнем Новгороде
12 ноября 2025 09:42Вонючий туман накрыл утром Нижний Новгород
12 ноября 2025 09:23Трехлетнее наставничество ждет молодых нижегородских врачей с 2026 года
12 ноября 2025 08:00Проект застройки на 400 домов утвердили в Богородском округе
Общество

Температура выше нормы ожидается 12-20 ноября в Нижегородской области

12 ноября 2025 13:10 Общество
Температура выше нормы ожидается 11-20 ноября в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В период с 12 по 20 ноября 2025 года в Нижегородской области ожидается заметное потепление.

Согласно данным Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в этот декадный период составит от +1 до +3 градусов. В отдельные дни возможно "потепление" до +6. Это превышает климатическую норму ноября на 4-5 градусов.

Для сравнения, многолетние показатели за этот период, рассчитанные на основе данных с 1991 по 2020 год, обычно находятся в диапазоне от -1 до -4 градусов. Как правило, ноябрь характеризуется в Нижегородской области отрицательными температурами в течение суток.

Ранее сообщалось, что сильная магнитная буря достигнет своего пика 12 ноября.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода Прогноз
Поделиться:
Новости по теме
09 ноября 2025 11:30Дожди с мокрым снегом ждут нижегородцев на предстоящей неделе
05 ноября 2025 10:15Стало известно, когда в Нижнем Новгороде выпадет первый снег
16 октября 2025 08:39Популяризатор науки Бритов рассказал, почему активность Солнца резко повысилась
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных