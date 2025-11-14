Около 150 товаров из Нижегородской области получили знак качества за пять лет Экономика

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Около 150 товаров и услуг из Нижегородской области были отмечены знаком качества на федеральном уровне за последние пять лет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Глеб Никитин, отметив достижения нижегородских предприятий в рамках Всемирного дня качества.

По словам главы региона, 147 товаров и услуг стали лауреатами всероссийского конкурса "100 лучших товаров России". Из них 27 вошли в престижную "Золотую сотню".

Глеб Никитин подчеркнул, что нижегородские компании прилагают значительные усилия, чтобы соответствовать самым высоким стандартам и формировать их на федеральном уровне. Он отметил, что среди лучших в конкурсе оказывались высокотехнологичное оборудование для авиации и энергетики, медицинские разработки, продукты питания, а также знаменитые хохломские изделия, производимые на фабрике в Семенове.

Губернатор также напомнил, что в регионе действует широкий спектр мер поддержки предприятий. Благодаря этим мерам компании модернизируют производство, повышают его эффективность и внедряют инновационные технологии, что напрямую влияет на качество выпускаемой продукции.

"В ближайшее время станут известны победители конкурса этого года - уверен, что среди лучших также будут нижегородцы!" - написал он.