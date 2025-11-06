Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 ноября 2025 17:48На площади Горького заработала камера, фиксирующая нарушения ПДД на переходе
06 ноября 2025 17:3720 детских садов Нижнего Новгорода объединили в девять юрлиц
06 ноября 2025 17:19В Госдуме предложили запустить государственный сервис для проверки нянь
06 ноября 2025 17:09Нижегородская область вошла в топ-10 всероссийского рейтинга "Регион-НКО"
06 ноября 2025 16:42Андрей Самсонов: "Инициатива о 12-летнем обучении сейчас не имеет смысла"
06 ноября 2025 16:39Евгений Семенов: "В инициативе перехода на двенадцатилетку есть системная неувязка"
06 ноября 2025 16:38Эксперты оценили возможность перехода на 12-летнее обучение
06 ноября 2025 16:27Холодец: от новогоднего застолья до американского гастрономического тренда
06 ноября 2025 16:15В Нижнем Новгороде улучшат связь с помощью мини-базовых станций
06 ноября 2025 16:10Нижний Новгород свяжут с Астраханью новым рейсом по Волге в 2026 году
Общество

На площади Горького заработала камера, фиксирующая нарушения ПДД на переходе

06 ноября 2025 17:48 Общество
На площади Горького заработала камера, фиксирующая нарушения ПДД на переходе

Фото: ЦРТС

На одном из самых оживлённых пешеходных переходов Нижнего Новгорода, расположенном на площади Горького, начал работу новый комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Система размещена в зоне с интенсивным движением пешеходов, где особенно высок риск дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

За первую неделю эксплуатации камера выявила почти 600 нарушений. Наибольшее количество случаев связано с непристёгнутыми ремнями безопасности, что остаётся одной из самых распространённых и игнорируемых норм ПДД. 

Как отметили в ведомстве, основная задача нового оборудования — усилить контроль за поведением водителей вблизи перехода и повысить безопасность пешеходов. Камера фиксирует отказ уступить дорогу на "зебре", а также разговоры по телефону во время движения.

Исполняющий обязанности директора Центра развития транспортных систем Александр Бачурин подчеркнул, что установка комплекса направлена на снижение аварийности в местах с высокой плотностью пешеходного движения.

"Использование телефона за рулём — одна из главных причин невнимательности водителей и потенциальных ДТП. Поэтому особенно важно контролировать такие нарушения вблизи пешеходных переходов", — подчеркнул он.

Напомним, что за непропуск пешеходов на переходе водителю грозит штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.

Ранее сообщалось, что камеру фиксации нарушений ПДД на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде признали исправной после проверки.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ПДД ЦРТС Штраф
Поделиться:
Новости по теме
21 октября 2025 12:28Скоростное ограничение ввели на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде
16 октября 2025 11:20Более 1,9 млн нарушений ПДД зарегистрировали нижегородские камеры
18 сентября 2025 13:57Камеры на Гагарина и Окском съезде начали фиксировать водителей с телефонами
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных