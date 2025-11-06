На площади Горького заработала камера, фиксирующая нарушения ПДД на переходе Общество

Фото: ЦРТС

На одном из самых оживлённых пешеходных переходов Нижнего Новгорода, расположенном на площади Горького, начал работу новый комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Система размещена в зоне с интенсивным движением пешеходов, где особенно высок риск дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

За первую неделю эксплуатации камера выявила почти 600 нарушений. Наибольшее количество случаев связано с непристёгнутыми ремнями безопасности, что остаётся одной из самых распространённых и игнорируемых норм ПДД.

Как отметили в ведомстве, основная задача нового оборудования — усилить контроль за поведением водителей вблизи перехода и повысить безопасность пешеходов. Камера фиксирует отказ уступить дорогу на "зебре", а также разговоры по телефону во время движения.

Исполняющий обязанности директора Центра развития транспортных систем Александр Бачурин подчеркнул, что установка комплекса направлена на снижение аварийности в местах с высокой плотностью пешеходного движения.

"Использование телефона за рулём — одна из главных причин невнимательности водителей и потенциальных ДТП. Поэтому особенно важно контролировать такие нарушения вблизи пешеходных переходов", — подчеркнул он.

Напомним, что за непропуск пешеходов на переходе водителю грозит штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.

