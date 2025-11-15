Граффити в честь героя-кинолога Кудрявцева открыли в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

В Нижнем Новгороде торжественно открыли монументальное граффити, посвящённое старшему лейтенанту милиции Алексею Кудрявцеву, погибшему при исполнении служебного долга в Чеченской Республике. Арт-объект появился на фасаде здания кинологической службы УМВД по Нижегородской области в рамках региональной инициативы "Образ Победы".

Инициаторами создания памятного изображения стали активисты нижегородского отделения движения "Волонтеры Победы" при поддержке Главного управления МВД России по Нижегородской области. Граффити, занимающее площадь, сопоставимую с высотой трёхэтажного дома, стало символом памяти о подвиге офицера, отдавшего жизнь в борьбе с международным терроризмом.

Алексей Кудрявцев служил в кинологическом подразделении УВД Нижегородской области с 1982 по 1993 год. В 1996 году он погиб на Северном Кавказе, выполняя боевую задачу. Во время окружения подразделения боевиками он до последнего оказывал сопротивление, прикрывая товарищей. Когда закончились боеприпасы, он продолжил спасать раненых, вынося их из-под огня. В ходе этих действий он получил смертельное ранение.

На церемонии открытия присутствовали представители руководства регионального МВД, ветераны правоохранительных органов, члены общественных и патриотических организаций, а также родные и близкие Алексея Кудрявцева.

Генерал-майор полиции Виктор Бортожинов подчеркнул, что поступок Кудрявцева — это пример высшего проявления профессионального долга и самоотверженности. Он отметил, что коллеги до сих пор вспоминают Алексея как доброго, скромного человека, преданного своей службе и заботливого по отношению к служебным собакам.

Теперь портрет героя-кинолога будет встречать всех, кто въезжает в город со стороны Москвы. Руководитель нижегородского отделения "Волонтеров Победы" Мария Самоделкина отметила, что такие проекты помогают сохранить живую память о героях и делают историю ближе каждому человеку.

