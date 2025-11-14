Движение на Стрелке ограничат 17 ноября

Фото:
В Нижнем Новгороде временно перекроют движение транспорта на улице Стрелка и прилегающих проездах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Ограничения будут действовать 17 ноября с 00:06 до 10:00. В этот период проезд по указанным участкам будет недоступен для всех видов транспорта.
Водителей просят заранее убрать автомобили из зоны ограничения. Транспорт, оставленный в пределах перекрытых улиц, будет перемещён эвакуаторами. Информацию о месте нахождения перемещённых машин можно получить по номеру справочной службы: 417-17-07.
Ранее сообщалось, что часть улицы Большой Печерской временно перекрыли из-за переустройства инженерных сетей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+