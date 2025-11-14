Движение на Стрелке ограничат 17 ноября Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде временно перекроют движение транспорта на улице Стрелка и прилегающих проездах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничения будут действовать 17 ноября с 00:06 до 10:00. В этот период проезд по указанным участкам будет недоступен для всех видов транспорта.

Водителей просят заранее убрать автомобили из зоны ограничения. Транспорт, оставленный в пределах перекрытых улиц, будет перемещён эвакуаторами. Информацию о месте нахождения перемещённых машин можно получить по номеру справочной службы: 417-17-07.

