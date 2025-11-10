Движение на улице Львовской ограничат из-за строительных работ

Фото:
В Нижнем Новгороде с 11 по 18 ноября частично ограничат движение транспорта по улице Львовской в районе дома №2А. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
По ее данным, причина временных ограничений — проведение строительных работ. Но при этом движение в обе стороны сохранится.
Однако автомобилистам следует быть особенно внимательными и строго соблюдать дорожные знаки. Власти призывают водителей заранее планировать маршрут и учитывать возможные затруднения в этом районе города.
Ранее сообщалось, что с 8 ноября и до 31 декабря из-за ремонта инженерных сетей будет ограничено движение на улице Пролетарской в районе дома № 6.
