Нижегородскую канатку закроют на три дня из-за техобслуживания Общество

Фото: Александр Воложанин

С 14 по 16 ноября 2025 года канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, временно не будет работать. Об этом сообщили в компании "Нижегородские канатные дороги".

Как и заявлялось ранее, приостановка связана с проведением планового технического обслуживания главного редуктора. Эти работы необходимы для поддержания стабильной и безопасной эксплуатации объекта.

Сроки выполнения работ выбраны с учетом минимизации неудобств для пассажиров: обслуживание запланировано на выходные дни, когда поток пользователей ниже обычного.

Все стандартные проездные будут автоматически продлены на три дня. Льготные проездные сохранят свою силу в рамках установленного срока действия.

Пассажирам, которым потребуется добраться между Нижним Новгородом и Бором в дни приостановки, рекомендуется воспользоваться другими видами транспорта.

Ранее сообщалось, что с 1 октября канатная дорога перешла на зимний режим работы.