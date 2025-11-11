Нижегородскую канатку закроют на три дня из-за техобслуживания

Фото:
С 14 по 16 ноября 2025 года канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, временно не будет работать. Об этом сообщили в компании "Нижегородские канатные дороги".
Как и заявлялось ранее, приостановка связана с проведением планового технического обслуживания главного редуктора. Эти работы необходимы для поддержания стабильной и безопасной эксплуатации объекта.
Сроки выполнения работ выбраны с учетом минимизации неудобств для пассажиров: обслуживание запланировано на выходные дни, когда поток пользователей ниже обычного.
Все стандартные проездные будут автоматически продлены на три дня. Льготные проездные сохранят свою силу в рамках установленного срока действия.
Пассажирам, которым потребуется добраться между Нижним Новгородом и Бором в дни приостановки, рекомендуется воспользоваться другими видами транспорта.
Ранее сообщалось, что с 1 октября канатная дорога перешла на зимний режим работы.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+