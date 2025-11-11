Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 ноября 2025 17:30Четырехэтажный медцентр появится на улице Ульянова в Нижнем Новгороде
11 ноября 2025 17:20Нижегородцы снова лишились интернета 11 ноября
11 ноября 2025 17:07Быстрые электрозаправки установлены в 21 округе Нижегородской области
11 ноября 2025 16:51В Госдуме призвали индексировать пенсии ежеквартально
11 ноября 2025 16:43Нижегородскую канатку закроют на три дня из-за техобслуживания
11 ноября 2025 16:32Нижегородцы могут выбрать город с самой интересной архитектурой в регионе
11 ноября 2025 15:43Из-за похолодания в Нижнем Новгороде будут дежурить более 80 спецмашин
11 ноября 2025 15:01В Нижнем Новгороде создадут единую систему городских парковок
11 ноября 2025 14:48"Единая Россия" запустила всероссийскую благотворительную акцию "Коробка храбрости"
11 ноября 2025 14:32Нижегородцев пригласили к участию во Всероссийской детской акции «Я - россиянин»
Общество

Нижегородскую канатку закроют на три дня из-за техобслуживания

11 ноября 2025 16:43 Общество
Нижегородскую канатку закроют на три дня из-за техобслуживания

Фото: Александр Воложанин

С 14 по 16 ноября 2025 года канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, временно не будет работать. Об этом сообщили в компании "Нижегородские канатные дороги".

Как и заявлялось ранее, приостановка связана с проведением планового технического обслуживания главного редуктора. Эти работы необходимы для поддержания стабильной и безопасной эксплуатации объекта.

Сроки выполнения работ выбраны с учетом минимизации неудобств для пассажиров: обслуживание запланировано на выходные дни, когда поток пользователей ниже обычного.

Все стандартные проездные будут автоматически продлены на три дня. Льготные проездные сохранят свою силу в рамках установленного срока действия.

Пассажирам, которым потребуется добраться между Нижним Новгородом и Бором в дни приостановки, рекомендуется воспользоваться другими видами транспорта.

Ранее сообщалось, что с 1 октября канатная дорога перешла на зимний режим работы. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Канатная дорога Общественный транспорт
Поделиться:
Новости по теме
17 октября 2025 18:38На месте будущей канатки через Оку начали рыть котлован
10 сентября 2025 13:001,5 млн человек перевезла нижегородская канатка после модернизации
07 июля 2025 10:03Стоимость проезда на нижегородской канатке вырастет до 150 рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных