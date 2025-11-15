Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Общество

Движение на улице Лоскутова будут ограничивать в течение трех дней

15 ноября 2025 09:36 Общество
Движение на улице Лоскутова будут ограничивать в течение трех дней

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на улице Лоскутова будут временно ограничивать движение транспорта в связи с проведением хоккейных матчей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

Ограничения будут действовать 17, 19 и 20 ноября с 14:00 до 21:00 на участке от проспекта Ильича до проспекта Кирова. Объезд организуют по соседним улицам.

Водителей просят заранее убрать автомобили из зоны перекрытия. Машины, оставленные в зоне ограничения, будут эвакуированы. Автомобилистам рекомендуется соблюдать осторожность и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение на Стрелке ограничат 17 ноября.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных