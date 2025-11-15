Движение на улице Лоскутова будут ограничивать в течение трех дней Общество

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на улице Лоскутова будут временно ограничивать движение транспорта в связи с проведением хоккейных матчей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Ограничения будут действовать 17, 19 и 20 ноября с 14:00 до 21:00 на участке от проспекта Ильича до проспекта Кирова. Объезд организуют по соседним улицам.

Водителей просят заранее убрать автомобили из зоны перекрытия. Машины, оставленные в зоне ограничения, будут эвакуированы. Автомобилистам рекомендуется соблюдать осторожность и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение на Стрелке ограничат 17 ноября.