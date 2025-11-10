Рак выявили у пожилой нижегородки после случайного обследования

Фото:
В Нижнем Новгороде врачи обнаружили злокачественное новообразование у 70-летней женщины, которая пришла на диспансеризацию вместе с соседкой. Пациентка не предъявляла серьёзных жалоб, отмечая лишь общую слабость.
Как сообщил в своём телеграм-канале главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, во время осмотра врач-терапевт поликлиники №30 обратил внимание на увеличенную щитовидную железу. Позже ультразвуковое исследование подтвердило наличие узлового образования.
Пациентку оперативно направили к онкологу. Проведённая биопсия выявила высокую вероятность карциномы щитовидной железы — по классификации Bethesda V риск злокачественности достигает 75%.
Сейчас женщина проходит подготовку к хирургическому вмешательству. Как отмечают специалисты, опухоли щитовидной железы, выявленные на ранних стадиях, часто успешно поддаются лечению и не приводят к тяжёлым последствиям.
