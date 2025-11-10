Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Общество

Рак выявили у пожилой нижегородки после случайного обследования

10 ноября 2025 12:25 Общество
Рак выявили у пожилой нижегородки после случайного обследования

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде врачи обнаружили злокачественное новообразование у 70-летней женщины, которая пришла на диспансеризацию вместе с соседкой. Пациентка не предъявляла серьёзных жалоб, отмечая лишь общую слабость.

Как сообщил в своём телеграм-канале главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, во время осмотра врач-терапевт поликлиники №30 обратил внимание на увеличенную щитовидную железу. Позже ультразвуковое исследование подтвердило наличие узлового образования.

Пациентку оперативно направили к онкологу. Проведённая биопсия выявила высокую вероятность карциномы щитовидной железы — по классификации Bethesda V риск злокачественности достигает 75%.

Сейчас женщина проходит подготовку к хирургическому вмешательству. Как отмечают специалисты, опухоли щитовидной железы, выявленные на ранних стадиях, часто успешно поддаются лечению и не приводят к тяжёлым последствиям.

Ранее нижегородцам напомнили о важности ранней диагностики рака легкого.

Теги:
Врачи Медицина и здоровье онкология
