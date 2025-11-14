Нижегородская "Чайка" дома переиграла АКМ-Новомосковск

Фото:
Нижегородский молодёжный хоккейный клуб "Чайка" уверенно стартовал в серии домашних матчей, одолев на своём льду команду "АКМ-Новомосковск" со счётом 5:2.
Первую шайбу на уровне Молодёжной хоккейной лиги в этой встрече забросил Кирилл Щербаков. Также результативными действиями отметились Макар Глазунов, Сергей Скворцов и Артём Матюк, оформивший дубль.
Набрав 26 очков, нижегородцы занимают пятую строчку в таблице Золотого дивизиона Восточной конференции.
Следующий матч (6+) "Чайка" проведёт 17 ноября. Соперником нижегородцев станет команда "Локо-76".
Ранее сообщалось, что два игрока нижегородского "Торпедо" вошли в состав сборной России.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+