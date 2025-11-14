Два хоккеиста "Торпедо" вызваны в сборную России

Фото:
Два хоккеиста нижегородского "Торпедо" вошли в окончательный состав сборной России-25, которая примет участие в Кубке Первого канала (18+). Об этом сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.
Нападающий Сергей Гончарук и защитник Богдан Конюшков будут представлять Нижний Новгород на турнире, который пройдет с 9 по 14 декабря в Новосибирске. Им предстоят матчи против сборных Беларуси и Казахстана.
Средний возраст команды составляет 25 лет. Главным тренером сборной выступит Роман Ротенберг.
Ранее в расширенный список сборной также входил защитник "Торпедо" Антон Силаев, однако в итоговый состав он не попал.
Из 53 хоккеистов из 15 клубов, заявленных на предварительном этапе, в окончательную заявку вошли 38 игроков, представляющих 13 команд КХЛ.
Ранее сообщалось, что нижегородское "Торпедо" одержало седьмую победу подряд.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+