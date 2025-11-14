Два хоккеиста "Торпедо" вызваны в сборную России Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Два хоккеиста нижегородского "Торпедо" вошли в окончательный состав сборной России-25, которая примет участие в Кубке Первого канала (18+). Об этом сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

Нападающий Сергей Гончарук и защитник Богдан Конюшков будут представлять Нижний Новгород на турнире, который пройдет с 9 по 14 декабря в Новосибирске. Им предстоят матчи против сборных Беларуси и Казахстана.

Средний возраст команды составляет 25 лет. Главным тренером сборной выступит Роман Ротенберг.

Ранее в расширенный список сборной также входил защитник "Торпедо" Антон Силаев, однако в итоговый состав он не попал.

Из 53 хоккеистов из 15 клубов, заявленных на предварительном этапе, в окончательную заявку вошли 38 игроков, представляющих 13 команд КХЛ.

