Карьерный форум-2025 собрал 600 нижегородских студентов и 40 работодателей

17 ноября 2025 14:26 Общество
Фото: Максим Герасимов

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижнем Новгороде открылся Карьерный форум (18+), организованный Нижегородским институтом управления РАНХиГС совместно с Корпоративным университетом правительства Нижегородской области. Форум стал важной площадкой для взаимодействия студентов, образовательных учреждений и работодателей.

Основная цель мероприятия — способствовать эффективному трудоустройству студентов и выпускников, а также помочь работодателям закрыть кадровые потребности. Это соответствует задачам национального проекта "Кадры", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.

Форум в 2025 году стал самым масштабным за всю историю проведения с 2014 года. В мероприятии приняли участие около 600 студентов из девяти вузов и колледжей региона.

"Мы проводим Карьерный форум более 10 лет, но в этом году он как никогда масштабный. Более чем в три раза увеличилось количество участников по сравнению с предыдущими годами. На нашей площадке принимают участие студенты не только НИУ Президентской академии, но и восьми других вузов Нижегородской области. Реалии рынка труда таковы, что студенты старших курсов уже зачастую работают. Более 30% студентов к выпуску уже имеют место работы, поэтому чем раньше случается встреча между работодателем и студентом, тем это более приятно и результативно для обеих сторон. В этом ценность нашего мероприятия", — отметила директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева.

В рамках открытого диалога на форуме выступили замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, сенатор РФ Ольга Щетинина, директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева, а также представители региональных министерств, банков и рекрутинговых агентств.

Ольга Щетинина подчеркнула, что дополнительная кадровая потребность в стране составляет три миллиона человек, и к 2030 году эта цифра может вырасти до четырёх миллионов. По её словам, важно, чтобы молодые люди не просто получали образование, но и находили работу по специальности.

"Надо сделать так, чтобы молодые люди выбирали то или иное образование не исходя из баллов ЕГЭ, которые сдавали, а осознанно понимали, какой вид деятельности им интересен, принесет им внутреннюю гармонию и счастье", — добавила она.

Сенатор также обратила внимание на необходимость практико-ориентированного подхода в образовании. По её мнению, двухнедельная практика не даёт студенту полноценного понимания профессии, а работодателям — уверенности в его подготовке. Она предложила развивать систему взаимодействия вузов с предприятиями уже на этапе обучения, а также выстраивать подготовку кадров так, чтобы она была ориентирована на реальные потребности экономики.

Отдельной темой стало совмещение профессиональной деятельности с семейной жизнью. По словам Ольги Щетининой, важно создавать условия для совмещения профессиональной деятельности с личной жизнью, особенно для молодых матерей: "Если женщина хочет вернуться к работе, то надо создать возможность совмещать важную профессию мамы, супруги и профессиональную деятельность".

На площадке КУПНО организованы ярмарка вакансий, где свои предложения представили более 70 представителей от 40 организаций региона, и зона карьерных консультаций, где проводятся индивидуальные сессии по подготовке резюме, самопрезентации и прохождению собеседований. Консультируют студентов 12 приглашённых экспертов Президентской академии из Москвы. Всего запланировано более 200 таких карьерных консультаций.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-10 российских регионов-участников нацпроекта "Кадры".

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-10 российских регионов-участников нацпроекта "Кадры".

