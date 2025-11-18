ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Общество

Мобильный социальный участковый появился в Нижегородской области

18 ноября 2025 11:36 Общество
Мобильный социальный участковый появился в Нижегородской области

Фото: организаторы проекта

В Нижегородской области стартовал проект "Мобильный социальный участковый", главной целью которого является оказание социальной помощи жителям отдаленных и закрытых территорий. Инициатива реализуется по поручению губернатора региона Глеба Никитина.

Как пояснил руководитель проекта "Социальный участковый" и директор АНО "Дом народного единства" Роман Кошелев, новая модель взаимодействия с населением предполагает выездной приём граждан. Вместо традиционных обходов закреплённых участков специалисты теперь работают в мобильных пунктах, приезжающих прямо во дворы жилых домов.

Благодаря такому подходу охват населения значительно расширяется. Для получения необходимой информации, а также отправления обращения, жителям достаточно просто подойти к мобильному пункту.

Подготовка к запуску проекта заняла около двух месяцев. За это время был составлен маршрут выездов и подготовлен брендированный автомобиль, оборудованный для работы с обращениями граждан.

Социальный участковый Наталья Лотоцкая рассказала, что в регионе работает около тысячи специалистов, каждый из которых закреплён за определённой территорией. Однако в регионе остаются районы, не охваченные постоянной работой участковых. Мобильный формат, по её словам, позволяет охватить те зоны, которые ранее оставались вне поля зрения соцучастковых.

Первый выездной приём прошёл в Московском районе Нижнего Новгорода. В течение недели специалисты принимали обращения на улице Мориса Тореза, 31а ежедневно с 10:00 до 19:00. Этот микрорайон был выбран из-за его удалённости и сложности проведения пеших обходов.

Жители отдалённых районов положительно восприняли новый формат. Местная жительница Елена Крылова поделилась, что раньше слышала о проекте, но никогда не сталкивалась с социальными участковыми лично. Теперь, по её словам, стало проще задать вопросы и рассказать о проблемах во дворе.

На этой неделе мобильные участковые работают в Автозаводском районе на улице Веденяпина. В ближайшее время запланированы выезды в Нижегородский район — на улицу Слобода Подновье и в Приокский район — на улицу Академика Сахарова.

