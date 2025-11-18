Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Происшествия

Снегоуборочная машина сбила женщину в Нижнем Новгороде

18 ноября 2025 11:56 Происшествия
Снегоуборочная машина сбила женщину в Нижнем Новгороде

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде снегоуборочная машина наехала на пожилую женщину рядом с пешеходным переходом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 ноября около 13:50 на улице Автоматной. По предварительным данным, 61-летний водитель грузового автомобиля марки Shacman сбил 62-летнюю женщину вблизи нерегулируемого пешеходного перехода.

Пострадавшая получила травмы. Её состояние и характер повреждений не уточняются.

Ранее сообщалось, что пешехода сбили на регулируемом переходе в Дзержинске. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

