Снегоуборочная машина сбила женщину в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде снегоуборочная машина наехала на пожилую женщину рядом с пешеходным переходом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 ноября около 13:50 на улице Автоматной. По предварительным данным, 61-летний водитель грузового автомобиля марки Shacman сбил 62-летнюю женщину вблизи нерегулируемого пешеходного перехода.
Пострадавшая получила травмы. Её состояние и характер повреждений не уточняются.
Ранее сообщалось, что пешехода сбили на регулируемом переходе в Дзержинске.
