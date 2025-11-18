Снегоуборочная машина сбила женщину в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде снегоуборочная машина наехала на пожилую женщину рядом с пешеходным переходом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 ноября около 13:50 на улице Автоматной. По предварительным данным, 61-летний водитель грузового автомобиля марки Shacman сбил 62-летнюю женщину вблизи нерегулируемого пешеходного перехода.

Пострадавшая получила травмы. Её состояние и характер повреждений не уточняются.

