Общество

Орден Мужества передали семье нижегородского героя СВО Руслана Камаева

18 ноября 2025 18:40 Общество
В администрации Канавина вручили Орден Мужества семье героя СВО Руслана Камаева

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Канавинском районе Нижнего Новгорода прошла церемония вручения государственной награды – Ордена Мужества – родственникам рядового Руслана Камаева, погибшего при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации района.

Мероприятие состоялось в здании районной администрации. Награду семье военнослужащего передал глава Канавинского района Артём Иванов.

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким Руслана Камаева и подчеркнул, что подвиг нижегородца навсегда останется в памяти земляков.

"Мы отдаём дань памяти и уважения Руслану Юрьевичу, который проявил безграничную храбрость и преданность своей стране, не пожалев жизни ради её защиты. Эта награда является символом мужества, силы духа и готовности идти до конца ради безопасности своих соотечественников. Мы никогда не забудем наших героев", – сказал Артём Иванов.

Вручение награды прошло в присутствии временно исполняющего обязанности военного комиссара Ленинского и Канавинского районов города Юрия Вавилова.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде посмертно наградили двух героев СВО.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных