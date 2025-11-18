Орден Мужества передали семье нижегородского героя СВО Руслана Камаева

Фото:
В Канавинском районе Нижнего Новгорода прошла церемония вручения государственной награды – Ордена Мужества – родственникам рядового Руслана Камаева, погибшего при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации района.
Мероприятие состоялось в здании районной администрации. Награду семье военнослужащего передал глава Канавинского района Артём Иванов.
Он выразил глубокие соболезнования родным и близким Руслана Камаева и подчеркнул, что подвиг нижегородца навсегда останется в памяти земляков.
"Мы отдаём дань памяти и уважения Руслану Юрьевичу, который проявил безграничную храбрость и преданность своей стране, не пожалев жизни ради её защиты. Эта награда является символом мужества, силы духа и готовности идти до конца ради безопасности своих соотечественников. Мы никогда не забудем наших героев", – сказал Артём Иванов.
Вручение награды прошло в присутствии временно исполняющего обязанности военного комиссара Ленинского и Канавинского районов города Юрия Вавилова.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде посмертно наградили двух героев СВО.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+