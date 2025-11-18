Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Троллейбусы вернутся на маршрут до Мещерского озера

Троллейбусы под номерами № 3 и № 5 снова будут курсировать до остановки "Мещерское озеро" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).

Возобновление движения запланировано на 19 ноября. Ранее движение по этому участку было временно приостановлено из-за проведения ремонтных работ в районе дома № 6 на улице Пролетарской.

Также в ЦРТС уточнили, что маршрут № 10 продолжит следовать до остановки "Улица Должанская" без изменений. Ранее он поменял маршрут следования в связи с ремонтными работами.

Ранее сообщалось, что испытания троллейбуса "Ольгерд" завершились в Нижнем Новгороде.

