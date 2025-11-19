Собчак раскритиковала идею штрафовать уличных музыкантов в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказалась по поводу планов властей Нижнего Новгорода ввести административные штрафы для уличных музыкантов, которые выступают без предварительного согласования через электронную платформу. Своей позицией она поделилась в телеграм-канале "Кровавая барыня".

"За уличных музыкантов мощно взялись, я смотрю. В Нижнем Новгороде хотят ввести штрафы для исполнителей, которые не воспользовались платформой для согласования выступлений. Она начала работать в прошлом году как пилотный проект. Классика жанра: сначала "тестовый режим", а потом не успели оглянуться — уже придумали наказание", — написала Собчак.

Журналистка также предположила, что следующим шагом может стать согласование репертуаров через "Госуслуги", а затем — возможное появление реестра одобренных композиций.

Напомним, речь идёт о онлайн-платформе, которая была запущена в 2024 году на базе "Госуслуг" в тестовом режиме. Она позволяет музыкантам заранее бронировать время и место для выступлений на 20 центральных городских локациях. По установленным правилам, одну площадку можно занимать не более чем на два часа, а выступать на одной и той же улице — не чаще двух раз в неделю.

Ранее на заседании комиссии гордумы по экономике было заявлено, что с 2026 года за выступления без предварительной записи может грозить административная ответственность. Размер штрафов пока не определён, нормативно-правовая база находится в стадии разработки. Контроль за соблюдением новых требований планируют осуществлять с помощью системы видеонаблюдения и цифровой аналитики.