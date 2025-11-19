ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
19 ноября 2025 09:29Собчак раскритиковала идею штрафовать уличных музыкантов в Нижнем Новгороде
18 ноября 2025 17:08Уличных артистов начнут штрафовать в Нижнем Новгороде
18 ноября 2025 10:42Нейросеть "расписала" Нижний Новгород под хохлому
17 ноября 2025 19:00Нижегородский проект "Диалоги с Горьким" получил гран-при федеральной премии
17 ноября 2025 10:15Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представил новый клип к Дню студента
16 ноября 2025 16:20Артефакты древнего Пантикапея впервые показали в нижегородском "Арсенале"
16 ноября 2025 13:57Стало известно, какие редкие экспонаты хранятся в нижегородских музеях
16 ноября 2025 10:24Нижегородская область и Пушкинский музей укрепили культурное сотрудничество
15 ноября 2025 13:26Глеб Никитин и Владимир Машков обсудили юбилей Союза театральных деятелей
14 ноября 2025 10:04Связанный из шерсти Нижний Новгород создала нейросеть
Культура и отдых

Собчак раскритиковала идею штрафовать уличных музыкантов в Нижнем Новгороде

19 ноября 2025 09:29 Культура и отдых
Собчак раскритиковала идею штрафовать уличных музыкантов в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказалась по поводу планов властей Нижнего Новгорода ввести административные штрафы для уличных музыкантов, которые выступают без предварительного согласования через электронную платформу. Своей позицией она поделилась в телеграм-канале "Кровавая барыня".

"За уличных музыкантов мощно взялись, я смотрю. В Нижнем Новгороде хотят ввести штрафы для исполнителей, которые не воспользовались платформой для согласования выступлений. Она начала работать в прошлом году как пилотный проект. Классика жанра: сначала "тестовый режим", а потом не успели оглянуться — уже придумали наказание", — написала Собчак.

Журналистка также предположила, что следующим шагом может стать согласование репертуаров через "Госуслуги", а затем — возможное появление реестра одобренных композиций.

Напомним, речь идёт о онлайн-платформе, которая была запущена в 2024 году на базе "Госуслуг" в тестовом режиме. Она позволяет музыкантам заранее бронировать время и место для выступлений на 20 центральных городских локациях. По установленным правилам, одну площадку можно занимать не более чем на два часа, а выступать на одной и той же улице — не чаще двух раз в неделю.

Ранее на заседании комиссии гордумы по экономике было заявлено, что с 2026 года за выступления без предварительной записи может грозить административная ответственность. Размер штрафов пока не определён, нормативно-правовая база находится в стадии разработки. Контроль за соблюдением новых требований планируют осуществлять с помощью системы видеонаблюдения и цифровой аналитики.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Концерты Музыка Штраф
Поделиться:
Новости по теме
12 ноября 2025 17:04Суд оштрафовал "Пари НН" за допуск зрителей на матч без проверки билетов
08 ноября 2025 10:25Штрафы за продажу вейпов хотят ввести в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных