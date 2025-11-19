Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 ноября 2025 10:26Сход №3 открыли на станции метро "Заречная" после ремонта
19 ноября 2025 10:03Международный медкластер хотят создать в Нижегородской области
19 ноября 2025 09:54Билайн начал платить своим клиентам за входящие звонки
19 ноября 2025 09:07Нижегородский депобр разъяснил правила посещения туалета во время уроков
19 ноября 2025 08:00Власти направят более 434 млн рублей на обновление улицы Ильинской
19 ноября 2025 07:00Посадку по биометрии могут ввести на поездах Нижний Новгород — Москва
18 ноября 2025 19:15Троллейбусы вернутся на маршрут до Мещерского озера
18 ноября 2025 19:00543 тысячи рублей заплатила нижегородская фирма за утечку данных клиента
18 ноября 2025 18:40Орден Мужества передали семье нижегородского героя СВО Руслана Камаева
18 ноября 2025 18:04Более 300 тысяч сеянцев сосны высадили в Нижегородской области в рамках всероссийской акции "Сохраним лес"
Общество

Сход №3 открыли на станции метро "Заречная" после ремонта

19 ноября 2025 10:26 Общество
Сход №3 открыли на станции метро Заречная после ремонта

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде после завершения ремонтных работ вновь стал доступен сход №3 на станции метро "Заречная". С 19 ноября пассажиры могут воспользоваться выходом к улице Космонавта Комарова через вестибюль №2, сообщили в городской администрации.

Ремонтные работы на этом участке касались восстановления кровли, и теперь вход функционирует в штатном режиме.

В то же время подземный переход под проспектом Ленина, соединяющий улицы Космонавта Комарова и Дружбы со стороны вестибюля №2, пока остается закрытым. Это связано с продолжающимся ремонтом на сходах №4 и №6.

На этих участках планируется обустройство крытых наземных переходов, капитальный ремонт лестничных маршей и площадок, а также установка системы видеонаблюдения.

Пока работы не завершены, пассажирам предлагается использовать подземный переход со стороны вестибюля №1, соединяющий бульвар Заречный с улицей Героя Самочкина.

Напомним, стоимость проезда в нижегородском метрополитене повысили до 40 рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Метро Общественный транспорт Ремонтные работы
Поделиться:
Новости по теме
18 ноября 2025 11:05Объезд на улице Родионова планируют открыть на следующей неделе
13 ноября 2025 15:40Два брендированных поезда запустили к 40-летию нижегородского метро
11 ноября 2025 11:04Метрощит преодолел километр второго тоннеля от Сенной до площади Свободы
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных