Сход №3 открыли на станции метро "Заречная" после ремонта Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде после завершения ремонтных работ вновь стал доступен сход №3 на станции метро "Заречная". С 19 ноября пассажиры могут воспользоваться выходом к улице Космонавта Комарова через вестибюль №2, сообщили в городской администрации.

Ремонтные работы на этом участке касались восстановления кровли, и теперь вход функционирует в штатном режиме.

В то же время подземный переход под проспектом Ленина, соединяющий улицы Космонавта Комарова и Дружбы со стороны вестибюля №2, пока остается закрытым. Это связано с продолжающимся ремонтом на сходах №4 и №6.

На этих участках планируется обустройство крытых наземных переходов, капитальный ремонт лестничных маршей и площадок, а также установка системы видеонаблюдения.

Пока работы не завершены, пассажирам предлагается использовать подземный переход со стороны вестибюля №1, соединяющий бульвар Заречный с улицей Героя Самочкина.

Напомним, стоимость проезда в нижегородском метрополитене повысили до 40 рублей.