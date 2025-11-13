Два брендированных поезда запустили к 40-летию нижегородского метро Общество

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

К 40-летнему юбилею нижегородского метро на линии вышли два обновлённых брендированных состава. Один из них курсирует по Автозаводской линии, второй — по Сормовско-Мещерской. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По словам градоначальника, ежедневно метро пользуются более 130 тысяч человек. Он рассказал, что в городе продолжается последовательное обновление советской инфраструктуры, чтобы сделать метро более современным.

Обновлённые составы получили не только новый внешний вид, но и оригинальное звуковое оформление. Теперь объявления станций сопровождаются узнаваемыми музыкальными фрагментами, создающими праздничную атмосферу. Так, на станции "Ленинская" звучит мелодия песни "И вновь продолжается бой", а на "Чкаловской" — фрагмент из известного "Авиамарша".

Ранее сообщалось, что на станции метро "Заречная" установили новые турникеты, также там продолжаются работы по установке крытого павильона на сходе №4. До этого конструкции появились на сходах №1 и №2.

Также стало известно, что метрощит преодолел километр второго тоннеля между строящимися станциями "Сенная" и "Площадь Свободы".