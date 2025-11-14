Автобусный маршрут №235 отменили в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде прекратил работу автобусный маршрут №235, который курсировал от ТПУ "Канавинский" до вокзала на Бору. Об этом сообщил региональный ЦРТС.
Решение связано с тем, что 235-й полностью дублировал маршрут №303. К тому же они оба обслуживались одним и тем же перевозчиком.
В ЦРТС добавили, что после ликвидации маршрута на линии №303 количество автобусов увеличено до 16. Интервалы движения составляют около десяти минут, что должно повысить регулярность и комфорт поездок.
Также на маршруте будут приниматься все виды льготных транспортных карт.
Ранее сообщалось о начале работы нового автобусного маршрута №122, который свяжет поселок Орловские дворики с Сормовским районом.
