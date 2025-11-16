Артефакты древнего Пантикапея впервые показали в нижегородском "Арсенале" Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

В музейном центре "Арсенал" в Нижнем Новгороде открылась масштабная археологическая выставка "Пантикапей. Из прошлого в будущее" (0+), посвящённая 80-летию Боспорской археологической экспедиции. Об этом сообщило министерство культуры Нижегородской области.

Экспозиция, размещённая в Волго-Вятском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, знакомит посетителей с историей античного города Пантикапей и Боспорского царства, существовавших на территории современного Крыма.

В числе представленных артефактов — древнегреческие амфоры, ювелирные украшения, предметы повседневного обихода, а также архитектурные элементы храмов. Многие из экспонатов ранее никогда не демонстрировались широкой публике.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Олега Берковича, проведение выставки в регионе подчёркивает его статус как значимого культурного центра федерального уровня.

"Для Нижнего Новгорода принять такую выставку — большая честь и знак доверия к региону как к федеральной культурной площадке", — подчеркнул он.

