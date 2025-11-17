Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Культура и отдых

Нижегородский проект "Диалоги с Горьким" получил гран-при федеральной премии

17 ноября 2025 19:00 Культура и отдых
Нижегородский проект Диалоги с Горьким получил гран-при премии Маршрут года

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Цифровой проект "Диалоги с Горьким" (0+), созданный департаментом развития туризма и внешних связей Нижнего Новгорода, стал обладателем гран-при национальной туристской премии "Маршрут года". Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев на своих страницах в социальных сетях.

Интерактивный проект с виртуальным двойником писателя Максима Горького был признан лучшим на финале премии, который прошел в Перми.

Нижегородская разработка обошла конкурентов из Тамбова, Москвы и Первоуральска, занявших призовые места в общем зачете.

Как уточнили в департаменте, победа была одержана в номинации "Лучшие современные цифровые технологии в туризме", которая была введена в этом году наряду с ещё одной новой категорией — "Лучший маршрут въездного туризма". Всего в конкурсе участвовали более 320 проектов из 54 регионов России и Республики Беларусь.

Ранее сообщалось, что в 2025 году ожидается рост туристического потока в Нижний Новгород на 10%. Также стало известно, что депутаты нижегородской думы предложили оцифровать все городские памятники и монументы. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Конкурсы Максим Горький Туризм
