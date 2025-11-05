Нижегородцы собрали более 3,2 тысячи подписей за восстановление "Водника" Спорт

Фото: Полина Зубова

Жители Нижнего Новгорода выступили с коллективной инициативой по восстановлению стадиона "Водник". В адрес городских и областных властей направлено обращение с просьбой взять под контроль проект реконструкции спортивного объекта.

Как сообщает телеграм-канал "Водник. Перезагрузка", под письмом подписались 3243 человека - это не только спортсмены и тренеры, но и неравнодушные горожане, обеспокоенные судьбой стадиона.

Авторы обращения подчеркивают, что "Водник" может стать важным общественным пространством, где будут встречаться поколения, формироваться спортивный дух и воспитываться будущие чемпионы. По их мнению, объект заслуживает нового облика и не должен больше ассоциироваться с запущенностью и разрухой.

"Мы хотим, чтобы наши дети могли заниматься спортом в комфортных условиях - и зимой, и летом", — говорится в тексте обращения.

Фото: "Водник. Перезагрузка"

В письме также упоминается, что в городе существует небольшая группа граждан, выступающая против реконструкции.

"Они хотят оставить наш стадион в разрухе! Как иначе объяснить их постоянные жалобы и протесты? Им, похоже, нравится бегать среди разрушенных трибун и по разбитому асфальту, ждать, пока высохнет поле после дождей", - отмечают авторы.

Обратившиеся призывают власть не игнорировать проблему и не допустить безразличия к состоянию "Водника". Они также надеются, что будет найдено решение, которое устроит всех и позволит вернуть стадиону статус полноценного спортивного объекта.

"Хочется, чтобы здесь было всё: футбольное поле, ледовая арена, беговые дорожки и благоустроенная территория. Чтобы и спортсменам было где тренироваться, и жителям — приятно гулять у себя во дворе", - подчеркивается в обращении.

Напомним, что летом стадион в центре Нижнего Новгорода признали аварийным. Доступ на его территорию закрыт в целях безопасности.