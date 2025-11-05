Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
05 ноября 2025 16:35Нижегородцы собрали более 3,2 тысячи подписей за восстановление "Водника"
05 ноября 2025 12:55Нижегородское "Торпедо" может переехать на новую арену к Новому году
04 ноября 2025 17:45Нижегородское "Торпедо" вырвало победу у "Сибири" в серии буллитов
04 ноября 2025 16:11Спортклубы Нижнего Новгорода проведут матчи в хохломской форме
02 ноября 2025 21:38БК "Пари НН" терпит шестое поражение подряд
02 ноября 2025 18:00"Торпедо" обыграло "Автомобилист" и продлило сухую серию Костина
02 ноября 2025 17:20Нижегородская "Чайка" одержала победу над "Авто" в первом из двух матчей
02 ноября 2025 13:41"Торпедо-Горький" всухую уступил в Омске
02 ноября 2025 11:36Волейболисты "Горького" потерпели третье поражение подряд
01 ноября 2025 18:39Облицовка фасада бассейна "Динамо" обойдется в 15 млн рублей
Спорт

Нижегородцы собрали более 3,2 тысячи подписей за восстановление "Водника"

05 ноября 2025 16:35 Спорт
Нижегородцы собрали более 3,2 тысячи подписей за восстановление Водника

Фото: Полина Зубова

Жители Нижнего Новгорода выступили с коллективной инициативой по восстановлению стадиона "Водник". В адрес городских и областных властей направлено обращение с просьбой взять под контроль проект реконструкции спортивного объекта.

Как сообщает телеграм-канал "Водник. Перезагрузка", под письмом подписались 3243 человека - это не только спортсмены и тренеры, но и неравнодушные горожане, обеспокоенные судьбой стадиона.

Авторы обращения подчеркивают, что "Водник" может стать важным общественным пространством, где будут встречаться поколения, формироваться спортивный дух и воспитываться будущие чемпионы. По их мнению, объект заслуживает нового облика и не должен больше ассоциироваться с запущенностью и разрухой.

"Мы хотим, чтобы наши дети могли заниматься спортом в комфортных условиях - и зимой, и летом", — говорится в тексте обращения.

Фото: "Водник. Перезагрузка"

В письме также упоминается, что в городе существует небольшая группа граждан, выступающая против реконструкции.

"Они хотят оставить наш стадион в разрухе! Как иначе объяснить их постоянные жалобы и протесты? Им, похоже, нравится бегать среди разрушенных трибун и по разбитому асфальту, ждать, пока высохнет поле после дождей", - отмечают авторы.

Обратившиеся призывают власть не игнорировать проблему и не допустить безразличия к состоянию "Водника". Они также надеются, что будет найдено решение, которое устроит всех и позволит вернуть стадиону статус полноценного спортивного объекта.

"Хочется, чтобы здесь было всё: футбольное поле, ледовая арена, беговые дорожки и благоустроенная территория. Чтобы и спортсменам было где тренироваться, и жителям — приятно гулять у себя во дворе", - подчеркивается в обращении.

Ранее нижегородцы рассказали, как должен выглядеть новый "Водник" после реконструкции.

Напомним, что летом стадион в центре Нижнего Новгорода признали аварийным. Доступ на его территорию закрыт в целях безопасности. 

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Реконструкция стадион "Водник"
Поделиться:
Новости по теме
05 октября 2025 11:51Стадион "Водник" засветился в новом сериале с Александром Петровым
01 октября 2025 09:07Андрей Чертков считает, что "Водник"должен остаться народным стадионом
29 сентября 2025 16:59Шалабаев назвал реконструкцию "Водника" приоритетом новой пятилетки
16 сентября 2025 09:44Наталья Садова возглавила Общественный совет нижегородского стадиона "Водник"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных